Ünlü isimler virüse aldırış etmedi! Polis gece yarısı partiye baskın yaptı!

2018'de Miss Turkey güzeli seçilen Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Boğaz'daki evlerinde verdiği yaş günü partisinde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkması sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. İkilinin bu olayın ardından işadamı Caner Karaloğlu da parti düzenledi. Karaloğlu, önceki gece Yeniköy'de kendisine ait villada yaklaşık 100 kişilik doğum günü partisi verdi. Partiye Şahin ve sevgilisi de katıldı.

Ünlü isimler partiye akın etti

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren partiye katılanlar arasında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ayşe Özyılmazel, Alp Özcan ve Uğur Güven gibi ünlü isimler vardı. Doğum gününde verdiği partide çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Şevval Şahin bu defa paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Polis baskın yaptı

Gecenin ilerleyen saatlerinde şikayet üzerine eve polis geldi. Yüksek sesten dolayı yapılan şikayet üzerine ekipler, Karaloğlu'nu uyardı. Bunun üzerine işadamı, müziğin sesini kısıp camları kapatarak eğlenceye devam etti. Polislerin gelmesinden rahatsız olan Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu ve Ayşe Özyılmazel evi hemen terk etti. Partiye katılan davetlilerin maske takmaması da dikkat çekti

Kaynak: Hürriyet