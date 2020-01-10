Hünnap meyvesi nedir kanser türlerini önlüyor!

Çin'de yüzyıllardır şifasından yararlanılan hünnap meyvesi Tanrı hediyesi, ölümsüzlük meyvesi olarak adlandırılıyor. Faydaları saymakla bitmeyen hünnap meyvesi ülkemizde bilinirliği ve tüketimi yaygın olmasa da sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken bir besin. Hünnapın en önemli faydası hastalıkları tedavi etmesi ve kanser türlerini önlemesi olarak öne çıkıyor. İşte tüm bilinmeyenleriyle her derde deva hünnap meyvesi!

Hünnap nedir?

Cehrigiller (Rhamnaceae) familyasından olan ve dikenli, sarı çiçeklere sahip ağacın meyvesine hünnap latince adıyla "ziziphus zizyphus" olarak adlandırılır. Ağacın meyveleri zeytin biçimindedir ve boyutu da aşağı yukarı bu şekildedir. Renk ve biçim açısından iğde ağacı meyvesiyle de benzerlik göstermektedir. Çok faydalı olduğuna inanılan hünnap meyvesinin birçok yerde yetiştiriciliği yapılır.

Hünnap Türk halkının pek fazla aşina olmadığı meyveler arasında yer alıyor. Tadı pek fazla bilinmese de sağlık için oldukça faydalı olduğu uzmanlar tarafından paylaşılıyor. Hünnap ağacı ilkbaharda sarıçiçekler açıp sonbahar mevsimine doğru olgunlaşan meyveler arasında yer alır. Hünnap meyvesini sonbahar mevsiminde Pazar tezgâhlarında veya marketlerde yerini alıyor.

Çinde çok fazla bulunan hünnap meyvesi, ölümsüzlük meyvesi ve tanrı hediyesi adıyla anılıyor. Çinde pek çok kişi tarafından alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor. Hünnap meyvesi hacim olarak küçük bir yapıya sahip olmasına rağmen içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırmaktadır. Hünnap meyvesinin faydalarını henüz bilmiyorsanız birazdan öğreneceksiniz.

Hünnap meyvesinin faydaları

Vitamin deposu

Hünnap içerisinde A ve C vitaminlerinden bolca bulundurmaktadır. Aynı zamanda Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve özellikle potasyum açısından inanılmaz derecede zengindir.

Tüm kanser türlerinden koruyor

Vücudu kanser ve karaciğer hastalıklarından korur. Hünnap içerisinde bolca antioksidan ve C vitamini barındırmasından dolayı kanser hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlar

Hünnap en düşük kalori miktarına sahip olan meyveler arasında yer almaktadır. Hünnap yiyerek hem uzun süre tok kalabilir hem de kilo verirken kaybedilen enerjiyi geri kazanmanızı sağlar.

Hastalıkları tedavi ediyor

Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle bu minicik meyve, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkilerde bulunuyor.

Bağışıklığı kuvvetlendiri

Günde bir avuç tüketilen hünnap meyvesi özellikle kışın çeşitli enfeksiyonel hastalıklardan korumaya ve bağşıklık sisteminizi hızlı bir şekilde güçlendirmeye yardımcı olur.

Kemik ve diş sağlığı

İçerisinde bol miktarda fosfor barındırmasından dolayı hünnap meyvesinin kemik ve diş sağlığına iyi geldiği söylenmektedir.

Sindirimi kolaylaştırır

Hünnap meyvesi sindirimi kolaylaştırarak kabızlık problemlerine iyi gelir.

Hünnap meyvesi nasıl tüketilir?

Hünnap meyvesi taze bir meyve olduğundan çiğ olarak çıtır çıtır tüketilebilir. Aynı zamanda diğer meyvelerden olduğu gibi hünnap meyvesinden reçel yapıp tüketebilirsiniz.