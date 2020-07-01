Mükemmelliyetçi olmak nedir hayatınızda hataya yer yoksa...

Mükemmeliyetçilik kavramı her ne kadar ilk duyulduğunda kulağa hoş gelse de kişiyi bir süre sonra yoran ve yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Peki siz mükemmeliyetçi misiniz? Aşağıda saydığımız bu özelliklere sahipseniz siz de mükemmeliyetçisiniz demektir. İşte mükemmeliyetçi olduğunuzu gösteren 4 işaret!

Sürekli netseniz...

Ya hep ya hiç düşüncesine sahipsinizdir. Bir şeyi en iyi şekilde yapamıyorsanız yapmamayı tercih edersiniz.

Hata yapmaktan çekiniyorsanız...

Mükemmeliyetçi olmanın ilk kuralı asla hataya yer vermemektir. Herhangi küçük bir hata bile olsa mükemmeliyetçi insanlar hatalarını hemen üzeltirler.

Mutlaka bir işle uğraşıyorsanız

Mükemmeliyetçi insanlar her konuda olduğu gibi iş konusunda da oldukça tutumlu, disiplinli ve düzenlidir. Kendine has yöntemleri muhakak bulunur. Onlarla çalışmak oldukça zordur.

Sadece sonuçları önemsiyorsanız

Mükemmeliyetçi insanların bir başka özelliği de sadece sonuçları önemsiyor olmalarıdır. Olup bitenlerle değil sonuçlarla ilgilenirler. Eğer tercih ettikleri yoldan iyi bir sonuç alamazlarsa mutlu da olamazlar.