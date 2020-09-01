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Palamut köftesi nasıl yapılır lezzetine doyulmaz!

Palamut köftesi pratik ve bir o kadar da lezzetli yemeklerden. Palamut köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Palamut köftesi tarifi içeriğimizde...

Palamut köftesi nasıl yapılır lezzetine doyulmaz!
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Balık severlerin bayılacağı enfes bir tarifle karşınızdayız. Palamutları galeta unuyla pişirdik. Ortaya çıtır çıtır bir lezzet çıktı. Yanına yapacağınız bol limonlu bir salatayla sizi mest edecek bu tarifi denemeye ne dersiniz? Üstelik yapılışı bakımından da oldukça basit. Galeta unuyla yağda kızartılan bu tarife bayılacaksınız. Peki palamut köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile palamut köftesi tarifi! 

Palamut köftesi malzemeleri:

4 dilim palamut (pişmiş, derisi ayıklanmış),1/2 su bardağı un,1 adet yumurta,1/2 bağ dere otu,1 tatlı kaşığı tuz,1 çay kaşığı pul biber,1 çay kaşığı karabiber, 2 adet yumurta(üzeri için),1 su bardağı galeta unu(üzeri için),4 su bardağı kızartma yağı,1/2 su bardağı un (üzeri için)

Püf noktası:

Balık köftesi harcını önce una daha sonra yumurta ve galeta ununa bulamak kızarırken, köftelerin dağılmamasına yardımcı olur.

Hazırlanışı: 

Pişmiş ve ayıklanmış palamutları bir kaseye alın. Un, yumurta, tuz, karabiber ve pul biberi ilave ederek, malzemeler birbirine karışıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırın. Dereotunu da ilave ederek fazla sulandırmadan elinizle şekil verin. Kızartma yağını ısınması için ocağa alın. Yumurta sarılarını çırpın. Elinizle şekil verdiğiniz balıklı harcı önce una, sonra yumurtaya ardından da galeta ununa bulayın. İyice kızmış yağda kızartın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

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