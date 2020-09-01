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Su muhallebisi nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

Osmalı usulü, enfes su muhallebisi yapmaya ne dersiniz? Hafif ve ekonomik olan su muhallebisi tadıyla sizi mest edecek. İşte su muhallebisi tarifi!

Su muhallebisi nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!
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Su muhallebisi, kolaylığı, ekonomik oluşuyla tatlı severleri cezbediyor. Özellikle sütlü tatlılara düşkünseniz bu nefis tarifi mutlaka denemelisiniz. Osmanlı usulüyle pişirilen su muhallebisi gül suyu ve pudra şekeriyle de servise hazır ediliyor. Su muhallebisi günümüzde farklı malzemeler eklenerek de yapılıyor. Peki su muhallebisi nasıl yapılır? Gelin su muhallebisi tarifine bir göz atalım...

Su muhallebisi malzemeleri:

2 su bardağı süt
2 su bardağı su
1 su bardağından 1 parmak eksik şeker
Yarım su bardağı buğday nişastası

Üzeri için:

Gül suyu
Pudra şekeri
Nar

Nasıl yapılır?

Muhallebi malzemeleri bir tencereye alınır ve sürekli karıştırarak ocakta pişirilir. Kaynamaya başlayınca ocağın altı biraz kısılır ve 1-2 dakika pişirilir. Muhallebilerin servis edileceği kaseler su ile ıslatılır ve pişen muhallebi kaselere pay edilir ve ılıyınca buzdolabında 1 gece bekletilir. Daha sonra kasedeki muhallebi servis tabağına ters çevrilir ve üzerine gül suyu dökülür. Pudra şekeri elenir, nar ile süslenerek servis yapılır. Afiyet olsun.

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