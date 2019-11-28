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Fırında yoğurtlu karnıbahar tarifi pratiklik arayanlar için!

Görüntüsüyle ve lezzetiyle damaklara şenlik yaşatacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

Fırında yoğurtlu karnıbahar tarifi pratiklik arayanlar için!
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Görüntüsüyle ve muhteşem lezzetiyle yiyenleri kendisine hayran bıraktıracak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Karnıbahar sevenler için harika bir öneri olacak bu tarif yiyenleri adeta mest edecek. Hafiflik sevenlerin gününü kurtaracak ve favorisi olacak bu yemek tariinin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. Fırında yoğurtlu karnıbahar nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda fırında yoğurrtlu karnıbahar tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

1 adet orta boy karnabahar, 1 çay bardağı beyaz peynir,1 su bardağı yoğurt,1 adet yumurta,3/4 çay bardağı zeytinyağı,2 yemek kaşığı un,1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI: 

Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve bol suda güzelce yıkayın.Karnabaharlarınızı bir tencerenin içerisine aktarın. Üzerine su ilave edin. Hafif yumuşayana kadar yaklaşık 8-10 dakika kadar haşlayın. Süzdürüp soğuk sudan geçirin.Yoğurt, peynir, un, zeytinyağı, yumurta, tuz ve karabiberi bir kabın içerisinde güzelce çırpın.Karnabaharları yağlanmış bir fırın pişirme kabına aktarın. Üzerine çırptığınız sosu gezdirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika arası pişirin.Pişince çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

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