Yasemin Özilhan bir mankenin fotoğraflarını beğenen İzzet Özilhan'ı takipten çıkardı!

İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini sonlandıran Yasemin Özilhan, evliliğinden 2 çocuk dünyaya getirdi. Ancak çiftin 9 yıllık evliliğine ilk kez gölge düştü. İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi çiftin ilişkisini çatırdattı.

Mankenin ekran görüntüsünü paylaşmasıyla ortaya çıktı

Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğendiğini göstermesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi.

Eşini takipten çıktı

Yasemin Özilhan, Ezgi Öcel isimli bir mankenin üç fotoğrafını beğendiği için iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan'ı takip etmeyi bıraktı.