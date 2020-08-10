search menu
search
close

Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf!

İlişkileriyle magazinde sık sık yer alan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftinin ayrıldığı söylenmişti. Bodrum'da tatilinde olan çiftin yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf!
-A A+

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz'ın yaklaşık altı ay önce Atina'da görüntülenmelerinin ardından aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ilişkinin bittiğine dair söylentiler gecikmedi. İkiliden iddiaları çürüten bir fotoğraf geldi. 

İddiaları yalanlayan poz

Geçtiğimiz aylarda aşklarını paylaştıkları karelerle sosyal medyaya taşıyan çift, şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor. Ayrıldıkları iddia edilen ikililin birlikte yer aldıkları fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. 

Öte yandan, bir süredir birlikte olan ikili ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmış, Cem Yılmaz'ın Sarıkaya'ya evlenme teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun ilk kez görüntülendi! Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun ilk kez görüntülendi!
Magazin
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesi izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı! Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesi izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
İlişkiniz artık eskisi kadar heyecanlı değilse...
İlişkiniz artık eskisi kadar heyecanlı değilse...
La Casa de Papel'in yıldızı üstsüz pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı!
La Casa de Papel'in yıldızı üstsüz pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı!
Rapçi dünyasının ünlü isimlerinin kazancı ağızları açıkta bırakıyor!
Rapçi dünyasının ünlü isimlerinin kazancı ağızları açıkta bırakıyor!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
Önceki Haberler
Haluk Levent bu fotoğrafı paylaşıp hayranlarından özür diledi!
Haluk Levent bu fotoğrafı paylaşıp hayranlarından özür diledi!
Kahvaltının en lezzetli hali: Peynirli tava böreği
Kahvaltının en lezzetli hali: Peynirli tava böreği
Tam bir yaz tatlısı: Meyveli dondurmalı cheesecake
Tam bir yaz tatlısı: Meyveli dondurmalı cheesecake
Lezzetiyle büyüler: Barbunya köftesi
Lezzetiyle büyüler: Barbunya köftesi
Adı skandallara karışan güzel oyuncu Bodrum'da!
Adı skandallara karışan güzel oyuncu Bodrum'da!
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli, ünlü iş adamıyla görüntülendi!
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli, ünlü iş adamıyla görüntülendi!
Ağdanızı evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz?
Ağdanızı evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz?
Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti kızlarının 1. yaşını kutladı!
Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti kızlarının 1. yaşını kutladı!
Yorumlar