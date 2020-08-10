Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz'ın yaklaşık altı ay önce Atina'da görüntülenmelerinin ardından aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ilişkinin bittiğine dair söylentiler gecikmedi. İkiliden iddiaları çürüten bir fotoğraf geldi.

İddiaları yalanlayan poz

Geçtiğimiz aylarda aşklarını paylaştıkları karelerle sosyal medyaya taşıyan çift, şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor. Ayrıldıkları iddia edilen ikililin birlikte yer aldıkları fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan, bir süredir birlikte olan ikili ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmış, Cem Yılmaz'ın Sarıkaya'ya evlenme teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.