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Mandalina reçeli nasıl yapılır mest eden tat!

Mevsimin en lezzetli meyvelerinden mandalinayla harika bir reçel yapmaya ne dersiniz? Enfes mandalina reçeli tarifimiz haberimizde...

Mandalina reçeli nasıl yapılır mest eden tat!
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Dışarıdan aldığımız gıdaları evde yapmak gibisi yoktur. Bu nedenle elmaelma.com olarak lezzetiyle büyüleyen bir reçel tarifi hazırladık. Mevsimin mis kokulu mandalinaları C vitamini deposu olmanın yanı sıra lezzetlerine de doyum olmuyor. İşte nefis mandalina reçeli için malzemeler ve yapılış aşamaları…

Malzemeler:

1 kilogram ince kabuklu mandalina
4 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı suyu
1 adet çubuk tarçın
1 adet yıldız anason
10 adet karanfil
1 tatlı kaşığı limon suyu

Nasıl yapılır?

Mandalinaların saplarını ve yapraklarını ayıklayın. Güzelce yıkadıktan sonra kabukları bir kürdan yardımıyla birkaç yerinden delin. Mandalinaları derin bir tencerede yarım saat kadar haşlayın. Suyunu süzüp yeniden aynı işlemi uygulayın. Bir kez daha süzdüğünüz mandalinaları dilediğiniz büyüklükte dilimleyin. Temiz bir tencereye alıp üzerine şeker, su ve baharatları ilave edin. Bu şekilde 5 saat kadar beklettiğiniz mandalinaları ocağa alın. 40 dakika kadar kaynattığınız reçeli ocaktan almadan önce limon suyunu ilave edin. 10 dakika da reçelle kaynattıktan sonra reçeli ocaktan alıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Kavanozlara aktarıp kapağını sıkıca kapatın. Güneş almayan serin bir yerde saklayın. Afiyet olsun…

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