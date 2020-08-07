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Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya feci şekilde yandı bacaklarına kaynar su döküldü!

Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya'nın üzerine kaynar su döküldü. Yeşilmen'in 10 yaşındaki küçük kızının son hali yürek yaktı.

Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya feci şekilde yandı bacaklarına kaynar su döküldü!
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Geçtiğimiz ay eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, dün korku dolu anlar yaşadı. Şarkıcının 10 yaşındaki kızı bacağına kaynar su döküldü.

"Çok büyük tehlike atlattık"

Yeşilmen, Instagram hesabında korkunç olaydan iki saat sonra video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. "Ağlamaktan gözlerim şişti" diyen Yeşilmen, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Asya'mın bacaklarına demlik döküldü ocaktaki. Kuzum rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz, nazar buradan çıktı sanırım. Bunla bitmiş olsun. Allah'tan yan masada krem vardı 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın"

Bacakları sargıya alındı

Yeliz Yeşilmen'in hastaneye kaldırılan kızının bacakları sargıya alındı. 1 ay suyla teması yasaklanan 10 yaşındaki küçük kız dinlenmesi için evine gönderildi. Kızıyla tatil yaptıkları otele geldikten sonra kuran okutan Yeliz Yeşilmen, sürekli yanında Kur-an taşındığı ve fırsat buldukça okuduğunu söyledi.

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