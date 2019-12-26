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Kahve neye iyi gelir günde 4 fincan kahve yağlanmayı durduruyor!

ABD'de yapılan araştırmalara göre günde 4 fincan kahve tüketimi yağlanmayı durdurarak obezitenin önüne geçiyor. İşte araştırmanın çarpıcı sonuçları!

Kahve neye iyi gelir günde 4 fincan kahve yağlanmayı durduruyor!
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Kahve pek çoğumuzun severek tükettiği kültürümüzün de parçası olan bir içecek. Severek tükettiğiniz kahveyle obezitenin önüne geçmek mümkün. Günde 4 fincan kahve tüketimi yağlanmayı önlüyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ABD'de Illinois Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, kafeinin, vücudun kanda aşırı yağ üretimini durdurduğunu ve yağ hücrelerinin normalden daha az depolanmasını sağladığını ortaya çıkardı. İşte araştırmanın çarpıcı sonuçları!

Kahve ve mate çayı yağlanmayı azaltıyor

Araştırmacılar farelere, Latin Amerika'da yaygın bir bitkisel içecek olan fitokimyasallar, flavonoidler ile amino asitler içeren mate çayı verdi. Mate çayının, 30 ve 300 miligram arasında (ortalama 95 miligram) kafein içeren bir fincan demlenmiş kahve ile karşılaştırıldığında, porsiyon başına yaklaşık 65 ila 130 miligram kafein içerdiği kaydedildi. Hayvanlara ayrıca etkilerini karşılaştırmak için sentetik kafein ve kahveden elde edilen kafein de verildi.

Yağların birikmesini önlüyor

Mate çayındaki kafeinin kahvedeki kafein ile benzer etkiye sahip olduğunu ve kaynağı ne olursa olsun kafeinin, lipidlerin (yağ moleküllerinin) birikimini yüzde 20 ila 41 azalttığını tespit eden araştırmacılar, kafein tüketen farelerin vücutlarında yağ miktarının, tüketmeyenlerle karşılaştırıldığında "önemli ölçüde" farklı olduğunu gözlemledi.

Kahve içenler içmeyenlere göre daha az kilolu

Çalışmanın sonunda, kafein tüketen farelerin, tüketmeyenlerden yüzde 16 daha az kilo aldığı ve vücutlarında yüzde 22 daha az yağ depoladığı ortaya çıktı. Kafein verilen farelerde "fasn" geninin yaklaşık yüzde 31 ila 39 daha az aktif olduğu, bunun daha az şekerin yağa dönüştüğü anlamına geldiği aktarılan çalışmada, bu farelerde "Lpl" geninin de yaklaşık yüzde 51 ila 69 daha az aktif olduğu, bunun da oluşan yağ miktarını azalttığı görüldü.

Mate çayı ve kafein obezite karşıtı

Çalışmanın lideri Elvira Gonzalez de Mejia, "Bulgular göz önüne alındığında mate çayı ve kafein, obezite karşıtı unsurlar olarak kabul edilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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