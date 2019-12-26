Boğaz ağrısına ne iyi gelir ballı çay enfeksiyonu gideriyor!

Kış aylarında yoğunlaşan grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların sonucu olarak ortaya çıkan boğaz ağrıları dayanılmaz hale gelerek yaşam kalitesini düşürebiliyor. Boğaz ağrılarından doğal besinlerden faydalanarak kurtulmak ise mümkün. Sebebi ne olursa olsun tüketeceğiniz gıdalarla, boğaz enfeksiyonunu önleyebilirsiniz. İşte boğaz enfeksiyonuna birebir olan gıdalar!

Tavuk çorbası

Bu klasik tavuk çorbası önerisi vücudunuzun viral enfeksiyonlara karşı savunmasını güçlendirmeye yardımcı olur ve boğaz ağrısı ve tıkanıklık gibi belirtilere karşı iyi gelir. İltihap sökücü özellikleri ise virüslerin mukoza zarınızla temas etmesini önler. İyi bir tavuk çorbası tarifinin içinde havuç, soğan, kereviz, patates, sarımsak ve turp bulunur.

Muz

Muzun içerisindeki B6 vitamini, potasyum ve tabii ki C vitamini gibi besin maddeleri boğaz ağrılarına birebirdir. Yumuşak bir meyve olması sebebiyle yutulması da kolaydır ve boğazınızı acıtmaz. Düşük asiditesi ise çiğneme esnasında rahatsızlık vermez.

Bal ve limon

Bu ikili boğaz ağrılarını geçirmesi ve enfeksiyonlarla savaşmasıyla bilenen en eski tedavilerden biridir; öksürük ve tıkanıklık gibi diğer semptomlara dahi yardımcı olur. Hazırlarken, 2 yeme kaşığı limon suyu ile 1 yemek kaşığı balı karıştırmanız yeterlidir. Kendi başına tüketebilir veya bir bardak ılık suyun içinde de seyreltip içebilirsiniz.

Zencefil veya ballı çay

Ağrıyı hafifletmek ve boğazdaki tahrişi azaltmak adına, başka bir tedavi ise zencefil çayı veya ballı çayı içmektir. Zencefil çayının kısa sürede boğaz ağrısına iyi gelen iltihap sökücü güçlü bir özelliği bulunur. Bal ise boğazınıza iyi gelirken enfeksiyonla da savaşan doğal bir antibiyotiktir.

Yulaf ezmesi

Bu yumuşak gıdanın faydalarından daha çok yararlanmak için bal veya muz ile birlikte tüketebilirsiniz. Yulafın içinde kolesterolün düşmesine yardımcı olan çözülebilir lif ile beraber fiziksel performansınızı artıracak ve bir sonraki öğüne kadar sizi tok tutacak kayda değer miktarda protein bulunur.

Tam buğday makarna

Tam buğdaylı makarna lif, demir, çinko ve B1, B2, B3 ve E vitamini gibi besin maddeleri içerir. Yemesi kolay olduğundan boğaz ağrısına da iyi gelir. Ayrıca az yağlı krema sosuyla beraber ısıtarak da yiyebilirsiniz.

Pişmiş havuç

Bu sebzenin içinde A, C ve K vitaminleri ile lif ve potasyum gibi besin maddeleri bulunur. Bağışıklık sisteminize iyi gelir ve özellikle ilk pişirdiğinizde boğaz ağrısını da hafifletir. Çiğ şekilde yemek boğazınız için biraz fazla sert olabilir ve sorunu daha da kötü hale getirebilir.

Çırpılmış yumurta akı

Yumurta, sindirimi kolay bir gıda olup protein ve birçok önemli besin maddesi içerir. Baharat eklemediğiniz sürece; çırpılmış yumurta akları, iltihapla ve boğaz ağrısıyla savaşır.

Ada çayı

Ada çayı bitkisi, boğaz ağrısı gibi belirtilere iyi gelmek üzere yüzyıllardır kullanılmış birçok şifalı özellik barındırır. Birçok enzim, flavonoid ve fenolik asit içerir. Ada çayı hazırlayabilir ve çorbalarınıza ekleyebilirsiniz.

Soğan ve sarımsak

Hem soğan, hem sarımsağın içinde mukozayla savaşan ve mukozanın hava yollarından çıkmasına yardımcı olan sülfür bileşikleri bulunur. Soğan ve sarımsak en güçlü doğal antibiyotiklerden ikisi olarak kabul edilmekte ve hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla savaşıp boğaz ağrısı gibi belirtileri hafifletebilmektedir.