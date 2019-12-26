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Patates kabuğunun faydaları neler kalp krizi riskini düşürüyor!

Vitamin deposu patates, kabuklarıyla beraber tüketildiğinde kalp krizine yakalanma riskini azaltıyor. İşte patates kabuğunun daha önce duymadığınız faydaları!

Patates kabuğunun faydaları neler kalp krizi riskini düşürüyor!
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Vitamin ve mineral deposu olan patates kabuklarıyla tüketildiğinde vücuda pek çok yarar sağlıyor. Yüksek lif oranıyla tok tutarak kalp krizi riskini düşürüyor, kolesterolü azaltıp şeker hastalığına yakalanma ihtimalini önlüyor. İşte patates kabuğunun daha önce duymadığınız faydaları!

Kan basıncını düşürüyor

Kabuğu ile birlikte pişirilmiş iri bir patates yaklaşık 1,600 miligram potasyum içerir, yani tüm bir gün için önerilen miktarın yarısı kadar ve potasyumuyla ünlü muzdan neredeyse 4 kat fazla. Potasyum sadece hidrasyon ve atletik performans için önemli bir elektrolit anahtarı değildir, aynı zamanda kan basıncını düşürücü bir rol oynayabilir.

Yüksek lif oranıyle tok tutar

Kabuğunu yerseniz, en azından. Yine iri bir patateste bir gün için hedeflenenin dörtte biri kadar olan 7 gram diyet lif vardır ama kabuksuz olduğunda bu oran sadece 1 grama düşer. Bu sizin çok daha uzun bir süre tok hissetmenizi sağlar, kalp krizi riskini ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığına yakalanma ihtimalini önler.

C vitamini deposu

Patatesin kabuğunda aynı zamanda oldukça yoğun C vitamini de bulunmaktadır. İri bir patatesin kabuğunda 29 mg C vitamini bulunur, yani bu vitaminle anılan portakalın 3 katı kadar ve günde almanız gerekenin yarısı kadar. Aynı zamanda bir antioksidan olarak ve yaraların çabuk iyileşmesi için de çok faydalıdır.

İyi bir manganez kaynağı

Bu besine daha az aşina olabilirsiniz ama bu ona ihtiyacınız olmadığı anlamına gelmez. Manganez, protein, karbonhidrat ve kolesterol işlemede önemli bir rol oynar ve aynı zamanda kemik oluşumunda yer alabilir. İri bir patatesin kabuğunda önerilen günlük ihtiyacın yüzde 33’ü bulunur.

Beyin sağlığına iyi gelir

Bu vitamin, kardiyovasküler, sindirim, bağışıklık kas ve sinir sistemleri için önemlidir.  Ayrıca beyin hormanları için faydalıdır. Kabuklu iri bir patates günlük B6 vitamin ihtiyacının yüzde 46’sını karşılar.

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