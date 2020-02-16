Onur Büyüktopçu mahrem görüntülerini yayan arkadaşını affetmedi!

Onur Büyüktopçu, kendisine ait uygunsuz fotoğrafları ve videoları internete sızdıracağını söyleyen şantajcıya görüntülerin yayılmaması için 50 bin lira verdi. Çok zaman geçmeden şantajcının Büyüktopçu'nun en yakın arkadaşı Davut G. olduğunu ortaya çıktı.

Görüntüleri yayan arkadaşı için 6 yıl hapis istendi

Sabah gazetesinde yer alan haberine göre; Arkadaşının ihanetiyle sarsılan oyuncu, savcılığa başvurdu. Yapılan incelemede, Davut G.'nin telefonunda oyuncuya ait görüntüler ve yazışmalar bulundu. Şantajcıya 6 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Sanat camiasını eleştirmişti

Sevilen oyuncu sanat dünyasındaki ilişkileri eleştirerek, "İhanete uğradım. Sevgili olarak değil, çok değer verdiğim arkadaşlarımın arkamdan bir laf bile söylemesi; yüzüme gülüp arkamdan konuşması bu bile ihanettir. Bu olay bizim camiada çok." sözleriyle sitem etmişti.