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Karanfilin faydaları neler metabolizmayı hızlandırıyor!

Halk arasında ağız kokusunu yok etmesiyle bilinen karanfilin vücuda birçok yararı bulunuyor. İşte karanfilin hiç bilmediğiniz faydaları!

Karanfilin faydaları neler metabolizmayı hızlandırıyor!
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Ağız kokusuna iyi gelmesi ile bilinen karanfilin bilinmedik pek çok faydası bulunmakta. Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılan ve doğal ilaç etkisi yaratan karanfil, sindirim sistemindeki problemlerden, kansere karşı savaşa kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. İşte karanfilin daha önce duymadığınız faydaları!

Sindirime faydalı

Sindirim sistemi problemi için birebirdir. Karanfiller, sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyarıp sindirimi geliştirirler . Karanfil, ayrıca , şişkinlik , mide rahatsızlığı, dispepsi ve bulantıyı azaltmak için de oldukça yararlıdır. Sindirimi iyileştirici özelliklerinden faydalanabilmek için için kavrulur, toz haline getirilebilir veya bal ile tüketilebilir.

Kanseri önleme özelliği
Karanfilin yapılan deneyler ve çalışmalar sonucunda kanseri önleyici etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Karanfille alakalı yapılan testler sonucunda akciğer kanserini erken evrelerinde tedavi ettiği anlaşılmıştır.

Karaciğer koruma

Karanfil içerisinde serbest radikallerin gelişimini engelleyecek özelliklede karaciğeri zararlı etkilerden koruyacak yüksek miktarda antioksidan içerir.

Zayıflamaya yardımcı

Karanfil zayıflama konusunda vücuda yardımcıdır. Metabozlizmayı hızlandırır. Diyabet hastası olan hastalarda, vücut tarafından üretilen insülin miktarı ya yetersizdir ya da hiç üretilmez. Yapılan çalışmalar karanfillerden elde edilen ekstraktların insülini belli şekillerde taklit ettiğini ve kan şekeri düzeylerini kontrol etmede yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

Ağrıyı azaltır

Karanfiller Anti-inflamatuar ve ağrı kesici özelliklere sahiptir. Fareler üzerinde uygulanan deney sonucunda, karanfilin içerisinde yer alan Anti-inflamatuar varlığın ödemden kaynaklanan inflamasyonu azalttığını düşündürmektedir. Anti-inflamatuar özelliğinin ağrı reseptörlerini uyararak ağrıyı azaltma kabiliyeti olduğu da teyit edilmiş oldu.

Ağız Hastalıklarının Tedavisi

Karanfil tomurcuğu çeşitli ağız hastalıklarından sorumlu olan oral patojenlerin büyümesini önemli ölçüde kontrol etmektedir. Karanfiller, ağrı kesici özelliklerinden dolayı diş ağrısı için de kullanılabilir.

Afrodizyak Etkili

Karanfil ve hindistan cevizi özleri üzerinde yapılan deneylerde, karanfil ve hindistan cevizinin afrodizyak özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.

Baş ağrısına doğal tedavi

Baş ağrısı karanfil kullanılarak azaltılabilir. Bir bardak süt içerisine bir iki tane karanfil tomurcuğu ve bir miktarda tuz ekleyip karıştırın. Bu şekilde tüketilen süt baş ağrısını hızlı bir şekilde geçirmeye yardımcı olur.

 

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