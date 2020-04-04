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İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim

Güzel oyuncu İrem Sak, önceki gün evinden İbrahim Selim'in sunduğu "Bu Gece" programında yaptığı estetik itirafıyla sosyal medyada gündem oldu.

İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
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Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri sürerken, İbrahim Selim ile Bu Gece programı bu sefer evden yapıldı. Selim'in konuğu ise güzel oyuncu İrem Sak idi. Samimi itiraflarda bulunan İrem Sak estetikli ilgili bir soruya verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Sak, estetikle ilgili soruya, "Burun ameliyatı geçirdim onu saklayamam hem de tam üç kere. Yapay durmuyor ama öncesi de felaket değildi" cevabını verdi.

''Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim''

Sak estetikle ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi:"Burun ameliyatı geçirdim onu saklayamam hem de tam üç kere… İlk ameliyatımdan sonra abimle çarpıştık ve tekrar ameliyat oldum. Ama sonuç iyi bence. Yapay durmuyor ama öncesi de felaket değildi. Burnumun içindeki sıkıntı sesimi etkiliyordu biraz da estetik anlamında düşündüm. Belki bir gün eski burnumu paylaşırım.

''Dekolte hala neden haber olur ki anlamıyorum''

Sak "Seksi görünmeyi seviyor musun" sorusuna ise "Tabii ki seviyorum" dedi. İrem Sak açıklamasının devamında "Dekolte hala neden haber olur ki anlamıyorum. Namus öyle bir şey değil. Evet burada meme var push-up giyince fışkırıyor yanlardan fışkırıyor var böyle bir şey" dedi.

İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim

''Herkes kendi bildiği işi yapsın''

Altın Kelebek sunuculuğu yaptığı zaman hatırlatılan Sak o dönemle ilgili şunları zorladı: "Çok gaza getirdiler; ne kadar zor olabilir ki dedik ve gördük! O günle ilgili bir klip izlemişliğim bile yok. Rejiyi sadece ben duyuyordum ve duyduğum şeyleri anlamıyordum. Herkes oradaydı o gün ve inanılmazdı. Biz çuvalladıkça her şey daha da kötüye gitti. Ebru Gündeş sahnedeydi ve biz arkada Ebru Hanım inince ne yapıyoruz onu tartışıyorduk. Büyük travma... Aman dediğim bir gece. Herkes kendi bildiği işi yapsın"

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