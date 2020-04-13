Erol Köse'den Didem Soydan'a şoke eden sözler pornocu!

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 itibariyle, 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde duyurulan bu karar vatandaşta paniğe sebep olurken marketlerde, manavlarda ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşmuştu. Model Didem Soydan da bu kararın son dakika alınmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirince Erol Köse, Soydan'a ateş püskürdü. Ünlü mankenin iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp 'pornocu, fetişist' dedi. Köse'nin bu hareketine eleştiri yağdı

İç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp ''pornocu'' dedi

Didem Soydan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sokağa çıkma yasağını şu sözlerle eleştirdi: “Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz?” Bu yorum sosyal medyada büyük tepki çekti. Soydan'a devleti eleştirdiği için ağır yorumlar gelirken en ağır yorum ise Erol Köse'den geldi. Köse, Instagram hesabından Didem Soydan'ın iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşarak Soydan'a "pornocu" dedi. Erol Köse'nin bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Peki Erol Köse kimdir?

Ünlü ve başarılı yapımı Erol Köse, 1965 yılında Elazığ da dünyaya geldi. Sanat hayatına ilk olarak “Komedi Dans Üçlüsü”nün bir üyesi olarak başlayan Köse, sekiz yıllık grup kariyerinin ardından Deniz Arcak’ın albüm yapma teklifi ile yapımcılığa başladı. Aynı yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi bir çok şarkıcı ve grupların ilk albümlerine imzasını attı. Müzik sektörüne bir süre ara veren Köse, 2010 yılında tekrar yapımcılığa geri döndü. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okurken tesadüfen müzik sektörüne giren Köse, henüz ilk sınıftayken Amerikan Kültür’de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğla tanıştılar. Başbuğ, kendisine “Sen Şarlo’ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle.” demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi.Böylece, ortaya “Komedi Dans Üçlüsü” çıktı. Yapımcılık kariyerinde oldukça başarılı işler yapan Erol Köse, Yeşim Salkım’ın o dönemde evli olduğu Hakan Uzan ile tanıştı ve ortaklık teklifi aldı. Köse, bu şirkete yüzde 51 hisse ile ortak oldu.Cem Uzan ile tanıştıktan sonra kendisine Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerildi. Seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısını alamamasıyla Köse, milletvekili olamamıştır.