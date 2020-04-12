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Sirke zararları neler telefon ekranlarına zarar veriyor!

Sebze meyve ve daha birçok şeyi temizlemede kullandığınız sirke, eşyalarınıza zarar verebilir. İşte sirkeyle asla temizlememeniz gereken eşyalar!

Sirke zararları neler telefon ekranlarına zarar veriyor!
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Elma ya da üzüm olması farketmeksizin sirke, fermente yapısıyla doğal temizlik ürünü olarak evlerimizde kullanılan bir ürün. Sirke her ne kadar hem sağlık hem de hijyen için faydalı olsa da yanlış kullanıldığında zararlara yol açabiliyor. Temizlikte kullanılan sirke, asidik olduğu için bazı eşyalara zarar vererek bozulmasına neden oluyor. İşte temizlik yaparken sirke kullanmamanız gereken eşyalar!

Telefonunuz ve tabletiniz 

Hassas ekranlara sahip olan telefon ya da tablet ekranlarınız, sirke ile temizlendiğinde parmak izine dayanıklı yapısı bozulabilir. Bu neden ile elektronik cihazlarınızın temizliğini sirke yerine, suyla nemlendirilmiş mikrofiber bir bez ile yapmak en iyi seçenektir.

Dökme demir tavalar 

Sirke, dökme demir malzeme ile reaksiyona girerek paslanmaya yol açabilir. Bu yüzden dökme demir tavalarınızı sadece su ve yumuşak formüllü bir sabun ile yıkamayı deneyin.

Taş yüzeyler 

Sirkenin yüksek asidikli yapısı granit ve mermer gibi malzemelerden yapılmış yüzeylerde taşı aşındırarak asla silemeyeceğiniz izler bırakırabilir.

Alüminyumdan yapılmış eşyalar

Dökme demire benzer şekilde, sirke alüminyum ile reaksiyona girebilir. Bu da hem sağlık sorunlarına hem de araçların zedelenmesine yol açar.

Parke zeminler 

Parke zeminler, diğer yüzeylere göre biraz daha ince yapıdadır. Çoğu döşeme üreticisi parkelerinizi temizlemek için sirke kullanmamanızı öneriyor. Çünkü güçlü asit yüzeye zarar vererek zamanla donuklaşmasına sebep olabilir.

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