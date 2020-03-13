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Kesik kavurması nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!

Kahvaltı yapmak için sebep arayanlardan mısınız? Bu tarif tam da sizlere göre! Parmaklarınızı yedirecek bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Kesik kavurması nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!
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Kesik kavurması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Pğf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınızda yeni tatlar denemeyi sevenlerden misiniz? Bu tarif tam da sizlere göre! Size parmaklarınızı adeta yedirecek bu şahane lezzetin nasıl yapldığına gelin beraber bakalım. Şimdiden afiyetler olsun. 

Hazırlanışı: 

350 gr.lor peyniri
3 yemek kaşığızeytinyağı
1 adet büyük boydomates
2 adetbiber
1 çay kaşığı tuz

Malzemeler: 

Biberleri ve domatesleri küçük küçük doğrayın.Bir tavaya aldığınız yağda, ikisini de güzelce soteleyin .Üstüne loru ve tuzu ekledikten sonra, güzelce karıştırın . 4 dakika kadar kısık ateşte kavurduktan sonra, servis edin. Afiyetler olsun!

 

 

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