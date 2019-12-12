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Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'na gönderme yerimi doldurmaya çalışmışsın!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaştığı fotoğrafın altında "Yerimi doldurmaya çalışmışsın" notunu düşmesi Şeyma'ya gönderme olarak algılandı.

Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'na gönderme yerimi doldurmaya çalışmışsın!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. Boşanma nedeni ise Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıydı. Zeynep Yılmaz'la olan evliliğini bitirmesinin ardından Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile hayatına devam etmişti. 

"BÜYÜK PİŞMANLIK"

Şeyma Subaşı'nın kendi youtube kanalında yaptığı açıklamalar twitter da trend topic oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcı "Acun Ilıcalı böyle olacağını bilse Şeyma Subaşı evlenmezdi. Büyük pişmanlık" şeklinde yorumlarda bulundu.

"YERİMİ DOLDURMAYA ÇALIŞMIŞSIN"

18 yaşından 28 yaşına kadar hayatının en muhteşem yaşlarını Acun Ilıcalı'ya adadığını söyleyen Şeyma'nın videoları sosyal medyada çok konuşuldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın instagram hikayesinde paylaştığı çökmüş tuğla görselinin üzerinde yazılı olan "Yerimi Doldurmaya Çalışmışsın"paylaşımı  ise Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'na gönderme yerimi doldurmaya çalışmışsın!

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