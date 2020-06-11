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Çakallı menemeni tarifi sadece 5 malzemeli!

Çakallı menemeni nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İsmini Samsun'un Çakkallı köyünden alan bu lezzet kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte yapılışı!

Çakallı menemeni tarifi sadece 5 malzemeli!
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Bugün Samsun'un enfes lezzeti çakallı menemeni ile karşınızdayız. İsmini Çakkalı köyünden alan bu enfes tat sadece 5 malzemeyle hazırlayabileceğiniz kadar kolay yapılıyor. Ekmeği bana bana yiyeceğiniz bu lezzet kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak. Yediğiniz kahvaltıyı lezzetlendirecek bu tarifi denemeye ne dersiniz? Çakallı menemeni nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çakallı menemeni. Asla pişman olmayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER: 

5 adet domates, 1 adet yeşil biber, 3 adet yumurta sarısı, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 tutam karabiber ve pulbiber, 1 tutam tuz

HAZIRLANIŞI: 

Domatesleri yıkayın, kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayıp, bir kenara alın. Biberi yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir tavaya tereyağını alın, yağ eriyince içine biberleri atın, biraz kavurduktan sonra, doğranmış domatesleri ekleyin. Eklediğiniz domatesleri kaşığın tersi ya da bir çatal yardımıyla ezerek kavurun. Domatesler suyunu çekene dek, kavurmaya devam edin. Ardından içine 3 adet yumurta sarısını, tuz, karabiber, pul biber ve rendelenmiş kaşar paynirini ekleyin Kaşar tamamen eriyene dek karıştırın. Sıcak sıcak servis edin.

 

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