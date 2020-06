Cemal Can Canseven kimdir arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberi verilecek mi?

Sosyal medya uygulaması 'vine'da çektiği kısa videolarla ve 'Ablan star bebeğim' sözüyle tanınan fenomen Caner Çalışır 31 yaşında bugün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Son olarak şarkı yarışması 'Benimle Söyle'de jüride bulunan Caner Çalışır, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde yer aldı. Yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz gibi DJ'lik yapmaktaydı. Çalışır, şimdilerde Survivor 2020'de yarışan Cemal Can Canseven'inde yakın arkadaşıydı. Ünlü fenomenin ölüm haberinin Cemal Can'a verilip verilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Ölüm haberi verilecek mi merak konusu oldu

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Caner Çalışır; Selin Ciğerci, Hakan Kakız ve Kerimcan Durmaz'ın yanı sıra çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından Cemal Can Canseven'in de yakın arkadaşıydı. Ünlü fenomenin ölüm haberinin Cemal Can'a verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

'Cemal Can olsaydı yalnız bırakmazdı beni' demişti

Caner Çalışır, 3 gün önce bir arkadaşına vefasızlıktan ve yalnızlıktan yakınmış... Survivor'da yarışan Cemal Can'ın dönmesini bekleyen Çalışır " Cemal Can olsaydı yalnız bırakmazdı beni" demiş...

Cemal Can Canseven kimdir?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.