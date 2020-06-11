Bikini bölge kararması nasıl geçer yaş ilerledikçe kararmalar artar!

Özellikle soğuk havaların yerini yavaş yavaş bahara bırakmasıyla beraber vücudun hassas bölgelerindeki kararmalar daha çok dikkat çekiyor. Yaşın ilerlemesi ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bikini bölgesi, koltukaltı, dirsekler gibi bölgelerin karartısının önlemek ve eski halini alması için beyazlatıcı yöntemler arıyoruz. Peki vücutta kararan bölgeler nasıl beyazlatılır? Bikini bölgesi kararması nasıl geçer? İşte aradığınız tüm yanıtları Çevre Hastanesi doktorlarından Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Arpi Tırpancı tek tek yanıtladı...

Hasas bölgeler içinizi karartmasın!

Baharın gelmesiyle birlikte koltuk altı kararması içimizi karartıyor. Derinin gevşemesi, renk değişiklikleri ve deride koyulaşma gibi bedenimizde oluşan belirtiler, özel kaygılara neden oluyor. Dermokozmetik bilimi bu şikâyetlerin tedavisinde nasıl etkili oluyor ve tedavide neler yapılıyor?

Koltuk altı, bikini bölgesi, bacak arası, ense, boyun ve meme uçlarında yaşanan kararmaların, beyazlatılma süreci hakkında bilgi verdi. Yaşlanmanın etkilerini azaltmak amacıyla görünür alanlarda özellikle yüz, dekolte ve ellerde yapılan tedavilerin ön planda olduğunu, fakat yaşlanan bedenin özel bölgelerinde de yaşlanma etkileriazalmaktadır. Özel bölgelerde yaşanan yaşlanma etkileri, daha özel kaygılar taşır ve çoğu kişi bunu dile getirmekte zorluk yaşar.

Hamilelik, menopoz, hormonal değişiklikler gibi etkiler, koltuk altı, bacak arası ve genital bölgede sorunlar ortaya çıkarabilir. Derinin gevşemesi, renk değişiklikleri, deride koyulaşma gibi belirtiler en sık karşılaşılan yakınmalardır. Dermokozmetik bilimi bu şikâyetlerin tedavisinde kolay uygulanan ve etkili yöntemleri geliştirmektedir. Cerrahi olmayan, etkili, yenilikçi yöntemlerden, “Pink İntimate Sistem” deride beyazlatma, germe, canlandırma etkisi sunar. Bu uygulama, hassas bölgelerin derisinde, tahriş etmeden bir peeling etkisi ile cildi beyazlatır, biyostimuülasyon ve besleyici içeriği ile derinin yenilenmesini ve gerginleşmesini sağlar.

Tedavi sonrası nasıl ilerler?

Tedavi sonrası özel bir bakım gerektirmez.” Pink İntimate Sistem Nasıl Uygulanır? Tamamen gevşek dokuda uygulanmayan fakat, gevşeme meyli olan deriye uygulanan, renk koyulaşmasında, bacak arası, koltuk altı, ense, boyun, meme başları kararmasında kullanılan yöntem nasıl uygulandığı hakkında konuşan Dr. Arpi Tırpancı; “İşlemin hemen öncesinde tahriş edici bir kıl temizliği yapılmamış olmasına dikkat edilir. İşlem bölgesi temizlenip iyice kurutulduktan sonra serum uygulanarak hafif bir masajla iyice kuruması beklenir.

Ardından yine su ile temizlenir. Gereğinde tedavi edilecek bölgenin ihtiyacına bağlı olarak ikinci ve üçüncü kez uygulama tekrarlanır. Uygulama bir hafta-on günlük aralarla istenen sonuç alınıncaya kadar tekrarlanır. Pink intimate sistemin içeriğinde; beyazlatıcı ve deriyi besleyen canlandıran özelliği ile öne çıkan Pink sistem kojik asid, retinol, bisobolol, vitamin B12, glütatyon, meyan kökü gibi yangı yatıştırıcı bitkisel karışımı gibi zengin ve güvenli bir içerik bulunur” dedi.