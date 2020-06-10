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Göğüs ağrısı neden olur kas sıkışması sebebi!

Yaşadığınız göğüs ağrısının nedeni kas sıkışması olabilir. Çok fazla hava solumak, kas sıkışmasına dolayısıyla göğüs ağrılarına sebebiyet verebiliyor.

Göğüs ağrısı neden olur kas sıkışması sebebi!
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Çoğu zaman ciddi kalp rahatsızlıklarına yorulan göğüs ağrısı, birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Kas sıkışması, anksiyete ve stres, aritmi, hiperaktivite göğüs ağrısının başlıca sebepleri olarak gösteriliyor. Göğüs ağrısı ciddi bir sağlık sorununu gösterebildiğinden acil tıbbi yardım almak çok önemlidir. Göğüs ağrısı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde!

Göğüs ağrısı neden olur?

Göğüs ağrısı olduğunda genellikle kişinin ilk düşüncesi kalp krizi geçirdiğidir. Göğüs ağrısı kalp krizinin önemli bir belirtisi olsa da, nispeten daha az ciddi olan durumlardan da kaynaklanabilir. Acil servise göğüs ağrısı nedeniyle yapılan ziyaretlerin yaklaşık %13'ü kalp ile ilgili ciddi bir sorun nedeniyledir. Göğüs ağrısı nedenleri şöyledir:

Kas sıkışması

Ağrının sebebi genellikle kas sıkışmasıdır ve çok fazla hava soluduğunuz zamanlarda kolayca ortaya çıkabilen bir durumdur. Ağrıyı dindirmek için; sakin olmak, yavaşça nefes almak ve ağrının kendiliğinden yok olmasını beklemek gerekmektedir.

Anksiyete ve Stres

Anksiyete ya da stres ağrının direkt nedeni olabilir çünkü her iki durum da vücudun aşırı gergin olmasına yol açar. Göğüs ağrısı özellikle gergin olduğunuz süre değil, çoğu zaman siz dinlenirken ortaya çıkar.

Hiperaktivite

Aynı zamanda, kalp atış hızınız yüksek olduğunda, genellikle daha yoğun bir şekilde nefes alırsınız;  bu da göğüs ağrısına neden olabilir.

Aritmi

Aritmi, kardiyak ritimde normalden hızlı ya da yavaş bir değişikliğin olduğunu ima eder. Şiddetli göğüs ağrısına sebep olabilir.

Göğüs ağrısının diğer bazı nedenleri şunlardır:

Panik atak: Göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı, hızlı nefes alma, yoğun terleme, nefes darlığı, bulantı, baş dönmesi ve ölüm korkusu gibi belirtilere neden olur.

Zona: Su çiçeği virüsünün yeniden aktif hale geçmesi sonucu ortaya çıkan zona, sırttan göğüs duvarınıza kadar kabarcıklı döküntülere neden olabilir. Zonanın belirtilerinden birisi de göğüs ağrısı olabilir.

Göğüs ağrısı çektiğinizde ne yapmalısınız?

Göğüs ağrısı çekerken hatırlamanız gereken ilk şey sakin kalmaktır. Göğsünüzde ağrı hissettiğinizde şunları yapmalısınız:

- Rahatlamak
- Sakince nefes almak
- Bölgeye masaj yapmak
- Su içmek
- Ağrının geçmesini beklemek
- Bu sorunu düzenli olarak yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.

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