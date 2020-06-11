Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı

Sosyal medya uygulaması 'vine'da çektiği kısa videolarla ve 'Ablan star bebeğim' sözüyle tanınan fenomen Caner Çalışır 31 yaşında bugün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Ünlüler dünyası da genç yaşında hayata veda eden Caner için taziye mesajı yayınladı.Demet Akalın'da o isimlerden biriydi.

Mesajıyla herkesi duygulandırdı

31 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Ünlüler dünyası da genç yaşında hayata veda eden Caner için taziye mesajı yayınladı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla herkesi duygulandırdı. Akalın paylaşımına, "Çok üzgünüm. Tanıyıp da sevdiğim en iyi insanlardandı" notunu düştü.

İşte o paylaşımı...