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Buket Aydın kimdir eşinden boşanan sunucu koronovirüs kurallarını hiç saydı!

1 ay önce Demirören Medya Grubu'ndan istifa eden ve ardından 7 yıllık eşinden boşanan Buket Aydın'ın kuralları hiçe sayarak maske takmadığı görüldü.

Buket Aydın kimdir eşinden boşanan sunucu koronovirüs kurallarını hiç saydı!
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Geçtiğimiz Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa eden Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı. İki radikal kararı peş peşe alan isim, önceki gün Nişantaşı'nda maskesiz görüntülendi. Koronovirüs kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan Aydın, muhabirlerin sorularını da yanıtsız bıraktı. 

Soruları cevapsız bıraktı 

Salgın nedeniyle bir süredir görüntülenmeyen Buket Aydın, Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. Çiçek desenli bir elbise ve sandalet tercih eden Aydın'ın maskesi olması ve muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakması dikkat çekti. 

Buket Aydın, geçtiğimiz Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etti. Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşandı. İki radikal kararı peş peşe alan isim, önceki gün Nişantaşı'nda maskesiz görüntülendi.SORULARA CEVAP VERMEDİSalgın nedeniyle bir süredir görüntülenmeyen Buket Aydın, Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. Sıcak havalara uygun olarak çiçek desenli bir elbise ve sandalet tercih eden Aydın'ın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşarak yürüyen Aydın, muhabirin sorularını yanıtsız bıraktı. Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe saydı MASKE TAKMADI1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde alınan tedbirlerin başında maske kullanım zorunluluğu geliyor. Ünlü sunucu Buket Aydın ise bu kuralı ihlal ederek Nişantaşı'nda yürürken maske takmadı. Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe saydı

Maske takmaması dikkat çekti 

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde alınan tedbirlerin başında maske kullanım zorunluluğu geliyor. Ünlü sunucu Buket Aydın ise bu kuralı ihlal ederek Nişantaşı'nda yürürken maske takmadı.

 Kaynak: Snob magazin 

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