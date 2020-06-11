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Demet Evgar kimdir dudağını arı sokunca kendisini tiye aldı!

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Demet Evgar kimdir dudağını arı sokunca kendisini tiye aldı!
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''Dolgu yaptırdım ve gayet doğal oldu'' 

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, talihsiz geçen bir gününü takipçileriyle paylaştı. İki kez soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videosunda arı soktuğu için şişen dudaklarını "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" diyerek tiye aldı.

''Nazar konsemptli bir gündü'' 

Paylaştığı videoya yaşadıklarını da not eden Evgar, "Dünün kısa özeti; öncedudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı, terliğimin içinin üstüne saklandığından; kendisi tarafından ikinci kez, bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim" dedi.

Demet Evgar kimdir? 

Demet Evgar 1980 yılında Manisa’da doğdu. Aslen Arnavut kökenlidir. Evgar, 1.63 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.Demet Evgar oyunculuğa 17 yaşında Manisa’da Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında ilk TV dizisi ile ekrana geldi. 2000’li yılların başlarında ekrana çok küçük aralar veren Evgar Emret Komutanım, Bir Demet Tiyatro, 1 Kadın 1 Erkek, Vahşi Batı gibi çok başarılı yapımlarda yer aldı. 1 Kadın 1 Erkek dizisi ile izleyici kitlesinde büyük artış gören Evgar, aynı dizi ile Antalya Televizyon Ödülleri’nde En iyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Komedi dalında kendini ispat eden genç oyuncu Vatanım Sensin, Avlu gibi yapımlarla da kendini farklı alanlarda kanıtladı. Evgar, Vatanım Sensin dizisinde Kara Fatma lakabı ile anılan Fatma Seher’e hayat verdi. Ardından Avlu dizisinin Deniz’i oldu ve milyonları ekrana kilitledi. Dizide yaşadığı talihsizlikler yüzünden cezevine giren ve burada kızının ölümüne şahit olan bir kadının değişimi gözler önüne seriliyor.

Demet Evgar kimdir dudağını arı sokunca kendisini tiye aldı!

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