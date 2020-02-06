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Rujun kalıcı olması için ne yapmalı parlak ruj tercih edin!

Makyajın en önemli ürünlerinden olan rujun uzun süre dudaklarınızda kalmasını sağlayacak yollar var. İşte ruju kalıcı hale getiren yöntemler...

Rujun kalıcı olması için ne yapmalı parlak ruj tercih edin!
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Ruj makyajın ama özellikle iyi bir makyajın vazgeçilmez unsurlarından biri. Biz kadınlar için güzel ve uzun süren kalıcılığı olan ruja sahip olmak önemli. Kalıcı rujunuz olmasa dahi uygulayacağınız yollarla rujunuzun kalıcılığını artırmanız mümkün. İşte ruju uzun süre kalıcı hale getiren yöntemler!

Dudak kalemi

Ruju sürmeden dudak kalemi kullanmak bu ürünün fazlaca renk pigmenti içermesiyle uzun süreli kalıcılık sağlayacaktır. Rujunuza uygun olacak ya da bir ton açık bir tane seçin ve dudağınızın ortasından başlayıp kenarlarına doğru uygulayın.

Parlak tercih edin

Mat rujlar dudaklarınızı kurutur bu nedenle parlak rujları tercih edin. Çünkü parlaklık inci pigmentleri ile sağlanır, texture ile değil. Krem bir ruj kadar nemli olmayacağından kalıcılığı daha uzun olacaktır.

Dudaklarınızı hazırlayın

Ruj en iyi pürüzsüz bir zeminde kalıcı olur. Rujunuzu uygulamadan önce dudaklarınızı iyice temizleyin. Kurumuş ve çatlamış dudaklarınız için rujunuzu uygulamadan önce sildikten sonra bir parça nemlendirici ile kuruluğunu giderin daha sonra ise rujunuzu uygulayın. Uyguladığınız nemlendiricinin fazlalığını bir mendille almayı unutmayın.

Son dokunuşu pudra ile yapın

Kadınlar, ruju pudra ile bütünleyince dudaklarının kuruyacağını düşünürler. Fakat bir de böyle deneyin. Önce ağzınızı kapatın, sonra gülün, daha sonra yumuşak bir fırça ile alacağınız hafif pudrayı dudaklarınıza uygulayın. 

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