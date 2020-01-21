2020 moda trendleri neler çiçek desenli kıyafetler revaçta!

Son dönemde moda trendlerinden olan çiçek desenli kıyafetler bu sene de oldukça revaçta. Tarzınıza canlılık ve renk katacak çiçek desenli kombinler 2020'de dolabınızda mutlaka bulunmalı. Floral desenli tasarımlar her yıl İlkbahar/Yaz aylarına damga vurmayı başaran kıyafetlerden oluyor. Bu yıl çiçek desenleri kış sezonunda görülmeye başlandı bile. Gelin 2020'nin trendi çiçek desenleri yakından inceleyelim...

Hem vintage hem eğlenceli görünüm

Dinamik ve eğlenceli tavrını hem renklerden hem de güzel çiçek deseninden alan bu elbiseler, kış sezonununda vazgeçilmez parçası olacak. Çiçek bahçesini andıran floral tasarımlar, hem vintage görüntüsü yakalamanıza yardım ederken, hem de oldukça eğlenceli gözükmenizi sağlıyor.

Hırka ve kazaklarda da çiçek desenleri moda

Çiçek desenleri yine ağırlık olarak elbiselerde bulunsa da, hırka ve kazaklarda da küçük işlemeler halinde kullanılıyor.

Çiçek deseninin yanında sade parçalar seçin

Çiçek desenleri oldukça renkli ve ilgi çekici tasarımlardan biridir. Bu neden ile kombinlerinizde daha sade parçalar seçmeniz; kafa karışıklığını önleyecektir.