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Alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz alışveriş için sabah saatleri uygun!

Özellikle biz kadınlar alışverişe bir hayli düşkünüz. Peki alışveriş deneyimini daha uygun, rahat, ferah bir hale getirmek için neler yapmalı? İşte detaylar...

Alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz alışveriş için sabah saatleri uygun!
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Pandeminin üzerimize yüklediği stres nedeniyle bu dönemde pek çoğumuz internetten alışveriş yapmaya yöneldi. Ancak alışveriş yaparken ipin ucunu kaçırmamak için herkesin dikkat etmesi gereken birtakım konular var. Peki bütçenizi yormayacak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir alışveriş deneyimi nasıl sağlanır? Bu sorununun yanıtı içeriğimizin devamında...

Beğendiğiniz ürünü almadan önce düşünün

Severek aldığınız kıyafetlerden genelde birkaç kere giydikten sonra sıkılıyorsanız, bir ürünü almadan önce biraz düşünün. Beğendiğiniz parça yeni sezon ürünü ise iki kere düşünün. O parçayı kombinleyebileceğiniz kıyafetler dolabınızda var mı? Aldıktan sonra sıkılıp sıkılmayacağınıza karar verin. Ardından bir süre indirime girmesini bekleyin. Hâlâ istiyorsanız artık alın.

Alışveriş için sabah saatlerini tercih edin

Alışverişe çıkacaksınız akşam yerine sabah saatlerini tercih etmenizi öneririz. Sabah saatlerinde mağazalarında reyonları doğru düzgün kimse karıştırmamış, ürünler yerli yerinde olur. Mağazalar boş ve ferah olur, kabin sırası beklemezsiniz. Haliyle siz kabindeyken de kapıda kuyruk oluşmaz ve kıyafet denerken panik olmazsınız.

Tüm bunların yanında reyonlar derli toplu olacağı için indirimdeki ürünleri daha kolay seçebilir, bedeninizi rahatça bulabilir ve her modeli dilediğiniz gibi inceleme şansına sahip olabilirsiniz. 

İndirim öncesi alışveriş yapmayın

Mağazaların indirime girecekleri tarihler aşağı yukarı bellidir. Bu tarihlerden hemen önce alışverişe çıkmayın. Beğendiğiniz parçaları markanın internet sitesinde favorilerinize ekleyin ve indirim bildirimi gelir gelmez alın! Bu, bedeni bitmeden almanın en hızlı yoludur. Ancak şunu da belirtelim; sezon başında çıkan ürünler bu indirimlerde yer almaz. Eğer her zaman giyeceğinizi düşünüyorsanız kesenin ağzını açıp sezon başında alabilirsiniz.

Gelecek sezona yatırım yapın

Ocak-şubat ve mart aylarında kış sezonu ürünleri indirime girer. "Nasılsa bahar geliyor, kış ürünleri ne işime yarayacak" diye düşünmeyin ve gelecek seneye yatırım yapın. Aynı şekilde ağustos sonu ve eylül ayı da yaz sezonu indirime girer. Bu tarihlerde de bir sonraki yaz için alışveriş yapabilirsiniz.

Sevgililer günü, anneler günü, bayram öncesinde mağazalar ciddi bir indirime girer. Size küçük bir hile; bu tarihlerde alışveriş yapmayın ve birkaç gün daha bekleyin. Genelde mağazalardaki indirimler daha da artar!

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