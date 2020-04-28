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Baş ağrısına ne iyi gelir limonun aromaterapisinden faydalanın!

Ramazan ayıyla birlikte oruçluyken uzun saatler aç kalmak baş ağrısını tetikleyebiliyor. Peki baş ağrısının üstesinden nasıl gelinir? Detaylar haberimizde...

Baş ağrısına ne iyi gelir limonun aromaterapisinden faydalanın!
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Ramazan ayı geldi ve oruçlar tutulmaya başlandı. Ramazan'da saatler boyu süren açlık, bünyede strese sebep olarak baş ağrılarını tetikleyici bir unsura dönüşüyor. Baş ağrısından muzdarip insanlar bu sorunun üstesinden gelmek için doğal yöntemler arıyor. Ağrılarınızı gidermede size yardımcı olacak önerileri biraraya getirdik. İşte baş ağrısını geçiren doğal yöntemler!

Küçük egzersizler yapın

Baş ağrılarının belli başlı sebeplerinden biri strestir. Stres sebebiyle kaslarımız sertleşir ve boyun ağrısıyla başlayıp baş ağrısına çevirebilir. Boynunuzu ve omzunuzu hareket ettirerek ufak egzersizleri deneyin.

Limonun iyileştirici gücünden yararlanın

Limon aromaterapi özellikleri sayesinde baş ağrısına iyi gelir. Bir parça limonu elinizde ovuşturup macun kıvamına getirin ve yüzünüze ve alnınıza sürün.

Lavanta yağı etkili

Oturduğunuz koltuğun rahat olmasına önem verin. Strese bağlı baş ağrılarında yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatıp uyuyabilirsiniz. 

Masaj yapın

Başınız ağrıdığında baskı uygulayarak ağrıyı geçirebileceğiniz noktalar bulunur. Bu nokta baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasında kalan eklem noktalarıdır. Bu noktayı hafifçe bastırıp yuvarlak hareketler halinde baskı uygulayın.

Karanlık odada dinlenin 

Migren kaynaklı baş ağrısında ışığa hassasiyet artacağından karanlık bir odada dinlenmeyi tercih edin. Sıcak duş gevşeme hissi yaratır. 

Ayaklarınızı suda bekletin

Duşa giremiyorsanız ayaklarınızı sıcak su dolu bir kapta bekleyebilirsiniz. Başınıza buz torbası koymak da baş ağrısını geçirebilir.

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