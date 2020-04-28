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Revani nasıl yapılır tam kıvamında lezzet!

Revani Ramazan sofralarına yaraşır tatların başında geliyor. Siz de iftara revani yapmak istiyorsanız tarifimize bir göz atın!

Revani nasıl yapılır tam kıvamında lezzet!
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Revani çok eski tarihlerden beri yapılan bir Ortadoğu tatlısı. Tam kıvamında keki, limon aroması ve şerbetiyle revani çoğu insanın favori tatlıları arasında yer alıyor. Revani kekini tutturmak bazen zor olsa da bu tarif sayesinde muhteşem bir tatlı yapacağınıza emin olun. Sünger tatlısı olarak da adlandırılan revani tadıyla sizi mest edecek. Daha fazla bekletmeden revani tarifini paylaşıyoruz. İşte muhteşem revani tatlısı tarifi...

Revani tatlısı malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı limonun rendesi

Şerbeti için:

3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi

Püf Noktası:

Revanin eşit ve düzgün bir şekilde kabarması için yumurta ve şekeri mikserde 5 dk kadar çırpın. Her hamur tarifinde olduğu gibi kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir. Fırının orta gözüne koyarak 170 derecede pişirmeniz gerekir. Revaniyi fırından olmadan önce kürdan testiyle test edin. Kürdanı batırdıktan sonra kürdan temiz çıkıyorsa revaniniz pişmiş demektir. 

Yapılışı:

Su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Şerbet kaynayınca kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın. Altını kapatmadan önce yarım limon sıkın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Bir kaba yumurtaları ve şekeri koyup köpürene kadar çırpalım. Karışımın üzerine irmiği, yoğurdu, sıvı yağı, limon kabuğu rendesini, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştıralım. En son unu ekleyip, karıştıralım. Yağlanmış kalıba döküp, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkardığımız sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökelim. Dilerseniz üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

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