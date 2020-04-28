Mantarlı patates yemeği nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Yemek yapmaya ayıracak fazla vaktiniz yoksa bu tarif tam da size uygun. Çabucak hazırlayıp fırına vereceğiniz mantarlı patates tadıyla mest edecek. Sevdikleriniz ve misafirlerinizle keyifle tüketeceğiniz mantarlı patates tarifini mutlaka deneyin. Yemeğiniz fırında lezzetlenirken siz hızlıca diğer işlerinizi halledebilirsiniz. Enfes mantarlı patates yemeği tarifi içeriğimizde!

Malzemeler:

5 adet mantar

4 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağı(erimiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber

50 gram cheddar peyniri

50 gram kaşar peyniri

4-5 adet kapari turşusu

Yapılışı:

Fırını 165 dereceye ayarlayın. Mantarların kabuklarını dilerseniz nemli temiz bezle silerek temizleyebilir veya hafifçe dışını soyarak temizleyin. İri iri doğrayın. Patateslerin de kabuklarını soyun ve mantarlala aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın. Patates ve mantarları bir kabın içine alın ve erimiş tereyağını, kaparıi turşusunu, tuz ve karabiberi iyie karıştırın.

Isıya dayanıklı bir fırın kabına patates ve mantarları yerleştirin. Fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkartın ve üzerine kaşar ve cheddar peynirlerini yerleştirin. Tekrar fırınlayın. Peynirler eriyene ve patatesler iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. İşte bu kadar, afiyetler olsun!