Anevrizma belirtileri baş ağrısı zannetiğiniz şey anevrizma olabilir!

Kafadaki saatli bomba olarakta bilinen anevrizmalar beyinde oluşan baloncukların patlaması sonucu oluşmaktadır. Neredeyse her yaşta ortaya çıkan bu rahatsızlığın 40 yaşından sonra görülme riski daha fazladır. Ama 20'li yaşlarda da görüldüğü olmuştur. Bu sinsi hastalığın ilk habercisi şiddetli baş ağrısıdır. Tabiki her baş ağrısı anevrizma değildir. Ölümle sonuçlananan anevrizma hakkında tüm merak edilenleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kadir Tahta'dan öğrendik.

Beyindeki baloncukların patlaması ölüme neden olmaktadır

Anevrizma beyinde oluşan baloncukların patlaması sonucunda ortaya çıkan şiddetli bir baş ağrısıdır. Bu durum ölüm neden olabilmektedir. Bu nedenşe doğru ve zamanında müdahale çok büyük bir önem taşımaktadır. Baloncukların kanamaya yapmadan kontrol altına alınması gerekmektedir.

Hastalığın ilk işareti şiddetli baş ağrısı

Anevrizmalar aniden ortaya çıkmaktadır ve genellikle sinsi bir şekilde ilerlemeketedir. En çok görülen belirtileri, baş ağrısıyla birlikte bulantı, kusma, felç, görme, konuşma ve denge bozukluğu. Anevrizmalar 100 bin kişiden 5'inde belirti veriyor. İlk işaretini şiddetli baş ağrısı oluşturuyor.

Baloncuk 7mm çapa ulaştığında kritik kanama eşiğine girmiştir

Anevrizmaların en tehlikeli sonuçlarından biri beyin kanamasına yol açmasıdır. Kafa içerisinde çok yüksek bir basıncın birden oluşmasına neden olmaktadır. sıklıkla her iki ön beyne giden damarların birleşkesinde görülmektedir. Baloncuk 7 mm çapa ulaştığında kritik kanama eşiğine girmiştir. Bu belirtilerle birlikte kişide tansiyon veya şeker hastalığı da seyrediyorsa mutlaka doktora başvurularak gerekli tetikler yaptırılmalıdır. Düzenli kontrol ile risk faktörleri ortadan kaldırılarak, hastalığın neden olabileceği beyin kanamalarından büyük ölçüde korunulabilmektedir.

İlk 24 saat hayati önem taşıyor

Anevrizma tanısı ileri teknolojik aletlerle kolaylıkla teshis edilebilmektedir. Her baş ağrısının nendeni elbetteki anevrizma değildir. Eğer doktorunuz tarafından anevrizma teşhisi konulduysa ağrı kesiciler tarafından baş ağrısını gidermeniz doğru bir davranış olmayacaktır. Özellikle anevrizma kanaması geçiren kişilerin yürümesine, hareket etmesine izin verilmemelidir. İlk 24 saat içinde tekrarlayan kanamalar yüksek derecede hayati risk taşıyabilmektedir. Anevrizmaların tedavisi için iki yol bulunmaktadır. Yoğun bakımda mutlak istirahate alınan hasta beyin cerrahisi bölümünce değerlendirilerek hastalığın tedavisine karar verilmektedir. Mümkün olan en kısa zamanda cerrahi müdahale ile baloncuğun boynu kapatılmaktadır

En kesin tedavi yöntemi cerrahi

Tespit edilen kanama en kısa zamanda cerrahi veya endovasküler yöntemle mutlaka tedavi edilmelidir. Cerrahi işlem gören hastalarda kanama riski büyük ölçüde azalmaktadır. Cerrahi; anevrizmalar için en çok kullanılan ve en kesin yöntemdir.