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Kış aylarında yapılması uygun sporlar depresyondan korunmanın yolu!

Eve kapandığımız kış aylarında depresyon ve stresten uzak durmak için sporu aksatmamak gerekiyor. İşte sizi depresyondan koruyacak egzersizler!

Kış aylarında yapılması uygun sporlar depresyondan korunmanın yolu!
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Yağmurlu ve soğuk kış aylarında her sporu yapmak ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu durumda kışın spor yapmamalıyız diye bir düşünceye sakın kapılmayın. Kışın neden olduğu hareketsiz yaşam depresyona yol açabiliyor. Bu nedenle hareket etmeyi yaz kış ihmal etmemeliyiz. Peki kış aylarında yapılması uygun sporlar nelerdir? Kış depresyonundan korunmak adına yapılabilecek egzersizleri  Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer'den öğrendik! 

Egzersizi hayatınızdan çıkarmayın

Kış aylarında genellikle yoğun bir çalışma dönemi ile karşı karşıya kalınıyor. Bu nedenle kış psikolojik olarakta güçlü olunması gereken bir dönemdir. Kışın kişilerin daha çabuk bir şekilde depresyona girmesindeki nedenlerden biri de hareketsiz yaşamdır. Hareketsiz yaşam kişinin depresyona girmesine neden olan en önemli faktörlerden biridir. Egzersiz yapmanın bağışıklık sistemi, sinir sistemi ve kalp damar sağlığı için faydası bulunmaktadır. Bunlarda sosyal hayatın olumlu olmasına etki etmektedir. Bu nedenle yaz kış egzersizi hayatınızdan çıkarmamanız gerekmektedir. 

Haftada en az 3 saat hareket edin

Uzmanlar haftada en az 3 saat egzersiz yapılmasının gerektiği konusunda uyarıyor. Bu hareketleerde bireylerin yetenekleri göz önünde tutulmalıdır.Kademeli olarak artan bir egzersiz reçetesi ile sağlık profilini iyi seviyelerde tutmak mümkün olabilmektedir.  

Doğal mutluluk dopinglerine izin verin

Spor yapan kişiler genellikle daha sağlıklı ve mutlu kişilerdir. Spor yapmak dopamin ve serotanin hormonlarını arttırmaktadır. Bu da direkt mutlulukla alakalıdır. Psikolojik olarak kötü hissedilen dönmelerde hastalara ilaç tedavisinin yanında bilişsel ve davranışsal yöntemler de kullanılmaktadır.

Düzenli egzersiz mutlu ediyor

Ağır egzersizler yapmak değil düzenli egzersizler yapmak kişiyi daha çok mutu ediyor.Örneğin haftada bir yapılan ve yüksek ağırlıklar içeren bir egzersiz programı yerine, daha hafif ancak gün aşırı yapılan hareketler psikoloji üzerinde daha olumlu etkiler sağlamaktadır.

Kış depresyonundan korunmak için yapılabilecek egzersizler şöyle sıralanabilir:

Yürüyüş, koşu, pilates, fitness, yoga, yüzme ile kış depresyonundan kendinizi koruyabilirsiniz. Moralinizi arttıracak bu egzersizlerle hem hareketsiz bir yaşamdan kurtulacaksınız hem de daha mutlu bir gün geçirmenizi sağlayacaksınız. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey bu aktiviteeri düzenli olarak yapmaktır. Düzenli olarak yaptığınız bu egzersizler sonucunda hayatınızdaki değişikliği kısa süre içerisinde fakr edeceksiniz. 

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