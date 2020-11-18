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Günlük ped kullanımının zararları neler bu tehlikeye dikkat!

Günlük ped kullanımının zararları? Günlük ped nasıl kullanılmalı? Günlük ped kullanımının nasıl olması gerektiğine dair merak edilenleri sizler için derledik!

Günlük ped kullanımının zararları neler bu tehlikeye dikkat!
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Uzmanlar uyarıyor! Kadınların genellikle vajinal akıntılar için kullandıkları ve hemen hemen tüm kadınların yanında bulundurduğu günlük pedler tehike saçıyor! Çoğu kadının habersiz olduğu bu durum ciddi sorunlara yol açabiliyor. Günlük pedler vajina ağız kısmında bakteriyel enfeksiyonların oluşmasına neden oluyor. Peki günlük ped kullanımının bilinmeyen zararları nelerdir? Günlük ped kullanımına ilişkin bilinmesi gerekenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gökçen Erdoğan'dan öğrendik. 

Mantara yol açıyor!

Genellikle çok sık akıntısı olan ve iç çamaşırı sürekli olarak ıslanan kadınlar için günlük pedler büyük kolaylık sağlamaktadır. Ancak bu pedlerin çok dikkatli kullanılması gerekemetedir. Çünkü dikkatli kullanılmadığı taktirde mantar oluşumuna neden olmaktadır. 

Kısa sürede değiştirilmesi gerekiyor

Uzmanlar uyarıyor! Günlük ped kullanan kadınlar pedlerini kısa sürelerde değitirilmeli. 1-2 saatte bir değiştirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra çok koku veren pedlerden de uzak durulması gerekiyor. Günlük ped kullananlarda zellikle ped yüzeyine sürtünmeden dolayı mikropların yerleşimi kolay olacağından dolayı mantar enfeksiyonu sık görülmektedir. 

İç çamaşırlarınızı daha sık değiştirmeyi tercih edin

Uzmanlar günlük ped kullanımını pek doğru bulmuyor. Bunun yerine sık değiştirilen iç çamaşırlarının daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Ped alırken dikkat edilemtesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bunlardan biri de paketinin üzerinde %100 organik koton yazısının olup olmadığıdır. Çünkü naylon oranı arttıkça enfeksiyonoranıda artmaktadır. Bu ibareler bir çok markada bulunmuyor. Deneyimlemekten başka çareniz pek yok aslında naylon olan pedler genellikle yürürken hışırdar. Bu nedenle daha çok pamuğu olanları tercih etmelisiniz. 

 

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