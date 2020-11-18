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Şık görünmek için ne yapmalı uygun fiyatla mükemmel görünün!

Şık görünmek için ne yapmalı, nasıl giyinilmeli? Her yıl değişen modaya uyum sağlamak için çok fazla paralar harcamanıza gerek yok!

Şık görünmek için ne yapmalı uygun fiyatla mükemmel görünün!
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Şık görünmek, her yıl modaya uyum sağlamak için cebizinden tomar tomar para harcamanıza gerek yok! Olduğunuzdan daha şık görünmek ve modaya uyum sağlamak için uygun fiyatlı önerilerde bulunduk! Sizin için 4 aşamadan oluşan önerilere göz atmaya ne dersiniz? Ee hadi öyleyle hep beraber bir göz atalım!

Doğru kıyafet ve doğru aksesuar!

Kıyafete göre aksesuar seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri her kıyafete uyum sağlıyor mu? sorusunu sormak yeterli olacaktır. Aksi taktirde her yıl değişen modayla bir kenarda unuttuğumuz takılara böylelikle fazla paralar harcamamış hemde modası hiç geçmeyen her döneme uyum sağlayan takıları kullanabilirsiniz.

Nude ojenin gücü

Nude renkler her şeye uyum sağlayan renklerden biridir. Özellikle her gün farklı renklerde oje sürmek yerine her kıyafetinize uyum sağlayacak nude renkte ojeleri tercih edebilirsiniz. Böylelikle hem bakımlı hem de şık görünebilisiniz.

Siyah renk her alanda kurtarıcı

Her kadının gardırobunda kurtuarıcı siyah parçalardan bulundurması gerekiyor. Siyah rengi sadece kurtarıcı bir kıyafet değil aynı zamanda yaşam alanıdır. Siyah rengi makyajda kıyafette takıda ayakkabıda bir çok şeyde sizi olduğunuzdan daha zarif ve şık görünmenize yardımcı olur.

Logo merakından vazgeçin!

Birçok uygun fiyatlı kıyafetleri pazarlardan, pasajlardan bulmanız mümkün olacaktır. Ancak üzerinde logo olmamasına özen gösterin aksi taktirde takma durması büyük olası olup kötü görünmesine neden olabilir.

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