Fıtık ağrısı nasıl geçer düzenli yürüyüş şart!

Fıtık nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Günümüzde artık neredeyse hemen hemen herkeste görülen bu rahatsızlık bazen kendini bacak ağrısı ile belli etmekte bazense sinsi sinsi ilerlemektedir. Fıtık rahatızlığı ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için hazırladık!

Toplumun yüzde 5'inde görülüyor

Fıtık iki kas dokusu arasından faydalanarak sinir damarlarının ya da her hangi bir organın o bölgeye doğru kayması ile yaşanır. Bu hastalık neredeyse toplumun yüzde 5'inde görülmektedir. Mide, kasık, bel, boyun ve göbek gibi bölgelerde ortaya çıkmaktadır.

Boyun ve bel fıtığı en tehlikeli olanları

Fıtık çeşitli bölgelerde ortaya çıkmaktadır fakat bunların en tehlikeli olanları boyun ve bel fıtığı olanıdır. Bel fıtığı omurilikteki disklerin elastiki maddesini etkileyerek bacak sinirlerine kadar deforme eder. Bu da normal vücut hareketlerini azaltır. Kişinin yaşam standartlarını düşüren bu rahatsızlık bireyin hayatını kabusa çevirmeye neden olmaktadır.

Şiddetli bacak ağrıları ortaya çıkarıyor

Genellikle şiddetli bacak ağrısı ile ortaya çıkmaktadır. Bel fıtığı eğer ciddi bir boyutta değilse ilaç ile tedavi edilmektedir. Ama ilerlemiş boyuttaysa muhakkak cerrahi bir uygulama gerektirecektir.

En sinsi olanı mide fıtığı

Mide fıtığı çok rastlanan bir rahatsızlık değildir. Zaten fıtıklar içerisinde en sinsi ilerleyen rahatsızlıklardan da biridir. Rahatsızlığı tetikleyen en önemli etkenlerden biri aşırı kilo alma ve vermedir. Nüksetme oranı yüksek olduğundan bu rahatsızlığı yaşayan bir kişi kronik rahatsızlık gibi ömür boyu tedavi görür.

Farklı yöntemlerle tedavisi mümkün

Fıtık tedavisi genellikle başlangıç düzeyindeyse ilaçlarla desteklenir. Bunun yanı sıra kemikler güçlendirilmeye çalışılır. Özellikle hastaların kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan besinleri tüketmesi istenir.

Düzenli yürüyüş şart

Fizik tedavi bir başka tedavi yöntemlerinden biridir. Fıtık, fiziksel tedavi ile boşluğa doğru giden organ yerine yerleştirilmeye çalışılır. Düzenli yürüyüş bel fıtığını engellemektedir. Bu nedenle fıtık rahatsızlığı olan kişilerin düzenli olarak yürümesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra belinizi zorlamayacak, egzersizleri de hayatınızdan çıkarmamanız gerekmektedir.