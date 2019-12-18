Gece uyanmanın sebepleri neler stres nedeni!

Birçok insanın başına gelen bir sorun gece yarısı uykudan uyanmak. Uykudan uyanmamızın ardında yatan bir takım sebepler var. Oda sıcaklığından, uyku apnesine; hazımsızlıktan, fazla ışığa maruz kalmaya gece uyanmanın sebepleri kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Gece uyanmanızın nedenlerini sizin için sıraladık. İşte daha önce duymadığınız gece yarısı uykudan uyanmanızın sebepleri!

Stresli düşünceler

Hayat koşulları, iş yaşamı derken stres yükü omuzlarımıza binebiliyor. Uyku uzmanları, eve gelirken işi ofiste bırakmayı tavsiye ediyor. Stresli ruh haliniz haftanın tamamına yayılıyorsa, bir uzmana danışmakta yarar var.

Uyku apnesi

Uyku apnesi bozukluğu, kişi uyurken nefesinin kesilmesi ya da yavaşlaması anlamına geliyor. Bu durumda vücuttaki oksijen seviyesi de düşüyor. Uyku uzmanları, uyku apnesinin yalnızca kişinin birlikte uyuduğu kişiye rahatsızlık olarak görülmemesi, kesinlikle tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor.

Oda sıcaklığı

Kaliteli bir uyku ve sizin aranızda duran en büyük etmenlerden biri oda sıcaklığı. İyi bir uyku için vücut sıcaklığının normalden daha düşük olması, bunun için de oda sıcaklığının her zamankinden ‘bir tık’ soğuk olması gerekiyor. Vücut sıcaklığı akşam saatlerinde en yüksek dereceye ulaşırken, uyuduktan sonra da en soğuğa düşer. Uzmanlar, uyumak için ideal oda sıcaklığının, 16 ila 18 derece olduğunu savunuyor. 24 derecenin üstünde, 12 derecenin altında bir oda, uykusuz kalacağınız anlamına geliyor.

Aşırı alkol tüketimi

Birkaç kadehten sonra daha kolay uykuya daldığınızı düşünebilirsiniz ancak uyku kalitesine bakıldığında bunun aslında tehlikeli olduğu görülüyor. Uyku uzmanı Olivia Arezzolo, uyumadan önce alkol almanın, dış etkenler nedeniyle daha fazla uyanmaya yol açabileceğini belirtiyor.

Hazımsızlık sorunu

Uyumadan önce ne kadar yemeniz gerektiğini, kendinizi deneyerek belirleyin. Uzmanların tavsiyesi, uyumadan en az 2 saat önce yemeyi bırakmanız yönünde. Sabahtan akşama doğru piramit beslenme yöntemini belirleyin. Bu beslenme tipine göre kahvaltınızı krallar gibi, akşam yemeğini evsizler gibi yiyin. Kilonuzun da dengeleneceğini göreceksiniz.

Fazla ışığa maruz kalmak

Uyku uzmanlarıi beyninize ‘uyku zamanı’ mesajının verilmesi için yatak odasının mümkün olduğunca karanlık olmasını öneriyor. Eğer kapı aralıkları ya da perdeler ışık sızdırıyorsa, göz bandı iyi bir seçenek olabilir. Tabletinizi ve cep telefonunuzu uyuduğunuz odada şarj etmeyin. Uyumadan önce mavi ekrandan uzak kalmak, hem göz sağlığı hem de uykudan önce dış etkenlerin dikkat dağıtmaması açısından önemli.