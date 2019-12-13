Kahvaltı ekmeği nasıl hazırlanır enfes bir tat!

Kahvaltı ekmeği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınıza renk getirecek, yedikçe yiyesinizin geleceği şahane bir ekmek tarifine ne dersiniz? Sıcacık sabahlarınızı renklendirecek bu enfes lezzetin yapılışı da oldukça basit! İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kahvaltı ekmeği tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

1 çay bardağı kefir, 1 su bardağı ılık su, 3/4 çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 tatlı kaşığı toz şeker,1 tatlı kaşığı tuz,2,5 - 3 su bardağı un, 1 yemek kaşığı instant maya

HAZIRLANIŞI:

Derin bir kabın içine eritilmiş tereyağı, kefir, şeker, 1/3 su bardağı ılık su ve mayayı alın. Güzelce karıştırın.Ardından azar azar unu, tuzu ve suyu ilave edin. Bu işlemi azar azar yapmaya özen gösterin. Bir taraftan da yoğurmaya başlayın.Yumuşacık ve homojen kıvamlı bir hamur elde ettiğinizde zeytinyağlanmış temiz bir kaba hamurunuzu aktarın.Üzerini streç filme kapatarak mümkünse sıcak bir ortamda 40 dakika mayalanmaya bırakın.İki katına çıktığında yağlanmış kelepçeli bir kek kalıbına ya da seramik bir kabın içerisine, eşit miktarda yuvarlak haline getirdiğiniz bezeler halinde tek dizin.Üzerini streç filme kapatın ve yine mümkünse sıcak bir yerde vaktiniz yoksa 20, varsa 40 dakika daha mayalandırın.180 derecede ısıtılmış fırında güzelce kabarıp üzeri de hafifçe kızarana dek 20-25 dakika kadar pişirin.Çıkarıp bir müddet dillendirdikten sonra afiyetle tüketin.