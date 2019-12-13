Ebru Şallı'nın "Bir ara böyle şeyler çekiyorduk" notuyla paylaştığı pozuna beğeni yağdı!

3 ay önce iş adamı Uğur Akkuş 'la evlenen eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Ebru Şallı, "Biz bir ara evde böyle şeyler çekiyorduk" notuyla eski bir fotoğrafını paylaşınca beğeni butonu çöktü.

"DUA ETTİĞİMDE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde eşi Uğur Akkuş görüntülenen Ebru Şallı, Eyüpsultan'da adak adadığı iddialarını doğrulamıştı. Şallı "Ben her zaman gidiyorum dua etmeye Eyüpsultan'a. Uğur'la da gideriz sık sık. Geçen gün gitmiştik. Dua etmeyi ben çok seviyorum, inancım çok yüksek bu konuda. Biliyorum ki her dua ettiğimde çok güzel şeyler oluyor. Uğur'un da adağı varmış, kurban kestirdik" ifadelerini kullanmıştı.