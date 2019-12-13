search menu
search
close

Cinsel ilişkiye girmeyi bıraktığınızda vücudunuzda nasıl tepkiler oluşur depresyona sebep oluyor!

Cinsel ilişkiye girmeyi çeşitli nedenlerden bıraktığınızda vücudunuz cinda bazı tepkiler verir. İşte cinsel ilişkiye girmeyi bıraktığınızda vücudunuzda olanlar!

Cinsel ilişkiye girmeyi bıraktığınızda vücudunuzda nasıl tepkiler oluşur depresyona sebep oluyor!
-A A+

Uzmanlara göre uzun bir süre boyunca cinsel bir ilişkiye girmemenin vücutta çok büyük zararlar oluşturabilir. Hayatınızın belirli dönemlerinde yaşadığınız stres, yoğun günler, ya da sadece doğru insan için beklerken cinsel birliktelik yaşamadan geçirdiğiniz zamanlar sağlığınız üzerinde zararlı durumlar oluşturabilir. Peki, cinsel ilişkiye girmeyi bıraktığınızda vücudunuzda nasıl tepkiler oluşur? İşte cinsel ilişkiye  girmeyi bıraktığınızda vücudunuzun vereceği tepki!

Hormonlarınız salgılama sürecini yavaşlatır 

Zamanla, vücudunuzda salgılanan östrojen hormon miktarı azalmaya başlıyor. Yapılan bir araştırmada 20-30 yaş aralığındaki kadınlarla 60’lı yaşlarındaki kadınların östrojen miktarı karşılaştırıldığında, cinsel hayatı olmayan 60’lı yaşlarındaki kadınların vücudundaki östrojen miktarının neredeyse yok denecek kadar az olduğuna rastlanmıştır.

Cinsel isteksizlik başlar 

Uzun süre ilişkiye girmediğiniz zaman, cinsel dürtünüz gitgide azalır ve cinsel isteksizlik başlar.

Bağışıklık sisteminiz zayıflıyor

Araştırmalara göre, cinsel birliktelik bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesiyle, enfeksiyon kapma ve hasta olma riskiniz azalıyor.

Kalp hastalıklarına yatkınlık oluşur

Sağlıklı ve aktif bir seks hayatının kardiyovasküler sağlığınıza katkısı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Düzenli olarak sevişmenin hormonal artışlar sayesinde, kalp sağlığına olumlu etkisi vardır.

Depresyona sebep olur 

Sevdiğiniz biri ile birliktelik yaşadığınızda vücudunuzda salgılanan oksitosin hormonu sayesinde daha iyi hissedersininiz ve modunuz daha yüksek olur. Fakat bu hormonun eksikliği sizin modunuzun düşmesine sebep olabilir ve hatta belki de depresyona girebilirsiniz.

Regl dönemleriniz daha sancılı geçer 

Düzenli bir cinsel hayatı olanların, regl sancılarının azaldığı görülmüştür. Bunun sebebi de uterusun bir kas olması ve kasların çalışmasıyla birlikte kanın vücuttan atılması kolaylaştığı için, kadınların daha az regl sancısı çekmesine yardımcı olur.

İdrar yolu iltihabı olma riskiniz azalır 

Düzenli cinsel hayatınızın olmamasının kötü etkileri kadar bazı iyi yanları da vardır. Uzmanların söylediğine göre en büyük zararlarından biri genellikle cinsel birlikteliğin idrar yolu iltihabına sebep olduğu görülmüştür.

Vajina duvarları incelir 

Hayatınızdaki seks eksikliği zaman içerisinde vajina duvarlarınızın incelmesine sebep olabilir.

Stres seviyeniz artmaya başlar 

Uzmanların açıklamalarına göre bir kadın stresliyken vücudunda oluşan hormonal değişiklikler kimyasal bir reaksiyona sebep olarak östrojen hormonunun azalmasına ve cinsel dürtünün düşmesine sebep oluyor. Bu bakımdan düzenli bir cinsel hayatla birlikte stresinizi kontrol altında tutmanız sizin için daha kolay olacaktır.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Kötü kolesterolü anında düşürüyor!
Hastalıklar
Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamayla kahretti: Gögüslerimi alsınlar bitsin Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamayla kahretti: Gögüslerimi alsınlar bitsin
Magazin
En Güncel Galeriler
Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sını görenler tanıyamadı!
Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sını görenler tanıyamadı!
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
2019 Kainat güzeli bakın kim oldu!
2019 Kainat güzeli bakın kim oldu!
Önceki Haberler
İçinizi ısıtacak kış dekorasyonu önerileri!
İçinizi ısıtacak kış dekorasyonu önerileri!
Ojenizi hemen kurutacak 7 yöntem!
Ojenizi hemen kurutacak 7 yöntem!
Tüm toksinleri vücuttan atıyor!
Tüm toksinleri vücuttan atıyor!
Baş döndüren lezzet: Rokoko pasta tarifi!
Baş döndüren lezzet: Rokoko pasta tarifi!
Mest eden lezzet: Kayseri yağlaması!
Mest eden lezzet: Kayseri yağlaması!
Yüzünüzdeki beyaz noktalardan kurtulmak istiyorsanız...
Yüzünüzdeki beyaz noktalardan kurtulmak istiyorsanız...
Bu besin böbreklerde taş oluşumunu engelliyor!
Bu besin böbreklerde taş oluşumunu engelliyor!
Ünlü oyuncudan olay poz! Görenler dönüp dönüp baktı!
Ünlü oyuncudan olay poz! Görenler dönüp dönüp baktı!
Yorumlar