Cinsel ilişkiye girmeyi bıraktığınızda vücudunuzda nasıl tepkiler oluşur depresyona sebep oluyor!

Uzmanlara göre uzun bir süre boyunca cinsel bir ilişkiye girmemenin vücutta çok büyük zararlar oluşturabilir. Hayatınızın belirli dönemlerinde yaşadığınız stres, yoğun günler, ya da sadece doğru insan için beklerken cinsel birliktelik yaşamadan geçirdiğiniz zamanlar sağlığınız üzerinde zararlı durumlar oluşturabilir. Peki, cinsel ilişkiye girmeyi bıraktığınızda vücudunuzda nasıl tepkiler oluşur? İşte cinsel ilişkiye girmeyi bıraktığınızda vücudunuzun vereceği tepki!



Hormonlarınız salgılama sürecini yavaşlatır



Zamanla, vücudunuzda salgılanan östrojen hormon miktarı azalmaya başlıyor. Yapılan bir araştırmada 20-30 yaş aralığındaki kadınlarla 60’lı yaşlarındaki kadınların östrojen miktarı karşılaştırıldığında, cinsel hayatı olmayan 60’lı yaşlarındaki kadınların vücudundaki östrojen miktarının neredeyse yok denecek kadar az olduğuna rastlanmıştır.

Cinsel isteksizlik başlar

Uzun süre ilişkiye girmediğiniz zaman, cinsel dürtünüz gitgide azalır ve cinsel isteksizlik başlar.

Bağışıklık sisteminiz zayıflıyor

Araştırmalara göre, cinsel birliktelik bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesiyle, enfeksiyon kapma ve hasta olma riskiniz azalıyor.

Kalp hastalıklarına yatkınlık oluşur

Sağlıklı ve aktif bir seks hayatının kardiyovasküler sağlığınıza katkısı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Düzenli olarak sevişmenin hormonal artışlar sayesinde, kalp sağlığına olumlu etkisi vardır.

Depresyona sebep olur

Sevdiğiniz biri ile birliktelik yaşadığınızda vücudunuzda salgılanan oksitosin hormonu sayesinde daha iyi hissedersininiz ve modunuz daha yüksek olur. Fakat bu hormonun eksikliği sizin modunuzun düşmesine sebep olabilir ve hatta belki de depresyona girebilirsiniz.

Regl dönemleriniz daha sancılı geçer

Düzenli bir cinsel hayatı olanların, regl sancılarının azaldığı görülmüştür. Bunun sebebi de uterusun bir kas olması ve kasların çalışmasıyla birlikte kanın vücuttan atılması kolaylaştığı için, kadınların daha az regl sancısı çekmesine yardımcı olur.

İdrar yolu iltihabı olma riskiniz azalır

Düzenli cinsel hayatınızın olmamasının kötü etkileri kadar bazı iyi yanları da vardır. Uzmanların söylediğine göre en büyük zararlarından biri genellikle cinsel birlikteliğin idrar yolu iltihabına sebep olduğu görülmüştür.

Vajina duvarları incelir

Hayatınızdaki seks eksikliği zaman içerisinde vajina duvarlarınızın incelmesine sebep olabilir.

Stres seviyeniz artmaya başlar

Uzmanların açıklamalarına göre bir kadın stresliyken vücudunda oluşan hormonal değişiklikler kimyasal bir reaksiyona sebep olarak östrojen hormonunun azalmasına ve cinsel dürtünün düşmesine sebep oluyor. Bu bakımdan düzenli bir cinsel hayatla birlikte stresinizi kontrol altında tutmanız sizin için daha kolay olacaktır.