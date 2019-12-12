Oje nasıl çabuk kurur ince katman sürün!

Bakımlı tırnakların vazgeçilmezi olan ojeyi kurutmak sürmek gibi kadınlar için bir dert. Ojenizin hızlı bir şekilde kurumasını istiyorsanız bu içeriğimiz tam size göre. Tırnaklarınız kurutmak için her zaman bol vaktiniz olmayabilir. Oje nasıl hemen kurur? İşte ojenizin hemen kuruması için yapmanız gerekenler.

Soğuk su

Tırnaklarınıza oje sürdükten sonra tırnaklarınızı soğuk suyun altında tutmak ojenizin hızla kurumasına etki edecektir. Tırnaklarınız tamamen kurumadan önce birkaç kez daha suyun altına tırnaklarınızı tutmaya özen gösterin.

Saç kurutma makinesi

Bir çok evde bulunan saç kurutma makinası saçımızı kurutmanın yanı sıra tırnaklarımızı hızlıca kurutmamıza da yardım eder. Ojelerinizin kurumasını beklerken oluşabilecek bozulmaları önlemek için kesinlikle sıradan bir saç kurutma makinasından yardım almalısınız. Saç kurutma makinanızı çok fazla yaklaştırmadan en hafif seviyede veya soğuk seviyeye açarak kurutabilirsiniz.

Üflemek

Oje kurutmada en sık kullanılan yöntem ojelerimizin olduğu kısmı üflemektir. Bunu evinizde dolaşırken veya herhangi bir işle uğraşırken yapmanız çok kolay ve etkilidir.

Ojeyi daha ince katman sürün

Tırnaklarınız istediğiniz renge belki ulaşamayacak ama aceleniz varsa daha ince bir kat oje sürmeniz ojenizin daha hızlı ve kolay kurumasını sağlayacaktır.

Dondurucu

Eğer ojelerinizi suyun altına bile sokmaya zamanınız yoksa buzdolabının da ki dondurucu kısmına ellerinizi koyarak kurutabilirsiniz. Fakat bu yöntemle ellerinizin fazlasıyla soğumasına neden olabilirsiniz.

Bebek yağı

Parmaklarınıza oje sürdükten sonra 2 dakika boyunca bebek yağı sürerek bekletmek ojenizin daha hızlı kurumasını sağlayacaktır. Böylelikle bebek yağı ellerinizi de yumuşatmış olacak.

Pişirme spreyi

Yemek spreyi yemeklerin tavaya yapışmasını önleyen bir spreydir. Pişirme spreyinin içerisindeki yağ tırnaklarınızın daha hızlı kurumasını sağlayacaktır.