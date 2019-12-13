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Yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı MR. JADE

Başarılı sanatçı Mr. Jade, söz ve müziği kendisine ait ''Mutluyum'' şarkısı ile Türkiye Başarı Ödülleri’nde ‘yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı’ seçildi.

Yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı MR. JADE
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“Mutluyum” şarkısı Mr. Jade’ye ödül getirdi. Başarılı sanatçı, söz ve müziği kendisine ait şarkıyla Türkiye Başarı Ödülleri’nde ‘yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı’ seçildi.

Şarkısıyla büyük ses getirdi 

Hem müzik çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, “Mutluyum” şarkısıyla büyük ses getirdi. Mr. Jade, müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan şarkıyla önemli bir ödül de kazandı.

Görkemli törende yıldızlar birarada 

Türkiye Başarı Ödülleri, geçen akşam Akatlar’daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Özlem Yıldız sunumuyla gerçekleşen tören, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturdu.

Yeni şarkılarla yola devam 

Türkiye’nin ünlü isimlerini bir araya getiren törende Mr. Jade’ye “Mutluyum” şarkısıyla ‘yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı’ ödülü verildi. Törene katılıp ödülünü alan Mr. Jade, “Çalışmalarımın ödülle taçlandırılması çok güzel. Müziğe yeni şarkılarımla devam edeceğim” dedi.

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