Haluk Levent yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi!

Haluk Levent, Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası'nda çıkan yangının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bölgeyi ağaçlandırma sözü vermişti. Ünlü şarkıcı tüm girişimlerine rağmen başarılı olamayınca sevenlerinden özür diledi. Sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşan Levent, "Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler" dedi.

"Sevenlerimden özür diliyorum"

Şarkıcı Levent, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık. Ama olmadı işte" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili daha önce paylaşım yapmıştı

Sanatçı Haluk Levent daha önce 25 dönüm alanın yandığı bölgenin ağaçlandırılması için çalışacaklarını belirterek, "İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip fidanlar için gün almak" paylaşımını yapmıştı.

24 mayıs'ta yangın meydana gelmişti

Antalya'nın tatil cenneti Kaş'ta, villa ve yazlıkların bulunduğu Çukurbağ yarımadasında, 24 Mayıs'ta yangın çıkmıştı.