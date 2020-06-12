Hayatı eğlenceli hale getirmenin yolları neler yaşadığınız şehri keşfedin!

Rutine dönüşen hayatınızdan sıkıldıysanız ve 'nasıl eğlenceli biri olurum' diye düşünüyorsanız haberimiz sizin için. Her şeyden çabucak sıkılıyorsanız sizin için sıraladığımız önerilere kulak verin! Eğlenceli biri olmanın ilk şartı olumsuz düşüncelerinizi bir kenara bırakmaktan geçiyor. İşte hayatı eğlenceli bir hale getirme tüyoları...

Daima gülümseyin

Gülümsemek rahat iletişim kurmak için tahmin edemeyeceğiniz kadar çok önemli. Arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza hatta tanımadığınız kişilere bile gülümseyin. İnsanlar sizi gülümserken gördüğünde iletişim kurmak çok daha kolay olur.

Arkadaşlarınızı kahveye davet edin

Davetleri hep karşıdan beklemeyin. Arkadaşlarınızı kahve içmeye bir kafeye ya da evinize davet edin. Ya da evinizde büyük bir parti verin. Bu şekilde yeni insanlarla da tanışabilirsiniz.

Dışa dönük olmaya çalışın

Herkesin kişilik yapısı farklı olsa da eğlenmek için dışa dönük olup, yeni insanlarla tanışmaya çalışın. Mesela kimseyi tanımadığınız bir ortamda insanlara yaklaşarak kendinizi tanıtın ve sohbete koyulun. Bu şekilde davrandığınızda çok daha kolay yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, dışa dönük olan arkadaşlarınızı izleyerek, insanlarla nasıl iletişim kurduklarına bakın ve onları kopyalayın.

Kulüplere ya da spor organizasyonlarına katılın

İlgilendiğiniz alanlara yönelik mutlaka bir kulüp vardır. Mesela fotoğrafçılık ya da gezi kulübü. Koşmayı ya da dağ bisikletini seviyor olabilirsiniz. İlgilendiğiniz bir aktivite için kurulmuş olan bir kulübe katıldığınızda, ortak ilgi alanınız olan insanlarla tanışıp, arkadaş olabilirsiniz.

Yaşadığınız şehri keşfedin

Yaşadığınız şehrin daha önce gitmediğiniz yerlerine gidin. Gezi gruplarına katılın. Böylece hem eğlenir hem de yeni insanlarla tanışma fırsatı yaratmış olursunuz.