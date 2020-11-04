Hint kınası nasıl yapılır evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz!

Hint kınasıyla yapılan dövmeler son zamanlarda epeyce popüler oldu. Siz de hint kınasıyla yapılan dövmeleri seviyorsanız evde kolaylıkla kendi dövmenizi yapabilirsiniz. Hint kınası dövmesinin hazırlanışını sizler için paylaştık. Peki hint kınası dövmesi nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile hint kınası dövmesi tarifi!

Malzemeler:

Hint Kınası, kürdan, dövme deseni, aydınger kağıdı, koltukaltı Roll-on'u, HB kalem

oksijenli su

Yapılışı:

Öncelikle kına yapacağınız yeri kıllardan arındırın. Satın aldığınız hint kınasını oksijenli suyla ya da normal suyla karıştırıp macun haline getirin. Bu esnada dikkat etmeniz gereken en önemli husus topaklanma olmamasıdır. Seçtiğiniz modeli HB kalem ile aydınger kağıda çizin.Dövmenin olacağı yeri roll on ile silin. Daha sonra sildiğiniz yere aydınger kağıdını yapıştırın. Kürdanı kınaya batırıp yavaş yavaş modeli çizmeye başlayın.Çizim bittikten sonra kınalı halde bir saat kadar bekledikten sonra bol su ile yıkayın. Bu işlemi çizim yeteneği olan herkes yapabilir, sadece dikkat etmeniz gereken bir nokta var ki o da şudur; vücudunuzun herhangi bir noktasında kesik varsa asla kına uygulamayın. Enfeksiyon kapmanıza neden olabilir.