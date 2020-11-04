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Ev yapımı kakaolu puding nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

Bugün sevdikleriniz için ev yapımı kakaolu puding yapmaya ne dersiniz? 15 dakikada hazırlanan bu tarife bayılacaksınız! İşte yapılışı...

Ev yapımı kakaolu puding nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!
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Çocukken pek çoğumuzun bayıldığı tatlardan biriydi kakaolu puding. Yapılışı oldukça kolay olsa da marketlerde satılan paket toz pudingleri almaya alıştık. Ancak evdeki malzemelerle yalnızca 15 dakikada muazzam bir lezzette kakaolu puding hazırlamanız mümkün. Süt, şeker, un ve nişastayla dilerseniz farklı malzemeler de ekleyerek harika bir puding yapmaya hazır olun. Peki ev yapımı kakolu puding nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi....

Malzemeler:

4 su bardağı süt
2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Orta boy bir tencerenin içerisine sütü aktarın. Üzerine şeker, un, nişasta ve kakaoyu ilave ederek güzelce çırpın. Güzelce çırptıktan sonra ocağın üzerine alın. Tel çırpıcı yardımıyla çırparak ya da tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Üzerinde göz göz kabarcıklar oluşmaya ve kıvamı yoğunlaşmaya başladığında ocaktan alın. Ocaktan aldıktan sonra henüz kendi sıcağındayken içerisine tereyağını ve vanilyayı koyun ve güzelce karıştırın. Ardından kaplara bölüştürüp ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin ve üzerini süsleyerek afiyetle tüketin.

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