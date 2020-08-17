search menu
search
close

Limon suyunun faydaları neler kemik erimesini durduruyor!

Kilo vermeye yaradığı için sıklıkla tüketilen limon suyunu içmeniz için 8 önemli nedeni sıraladık. İşte limon suyunun daha önce duymadığınız faydaları!

Limon suyunun faydaları neler kemik erimesini durduruyor!
-A A+

Sabah aç karnına içildiğinde kilo vermeye yardımcı olduğuna inanılan ve bu sebeple sık sık başvurulan bir içecek olan limon suyu sağlık açısından çok faydalı. Limon suyunun bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, kemik erimesine; cilt güzelliğinden, kanın temizlenmesine yararları saymakla bitmiyor. Gelin limon suyunun faydalarına yakından bakalım...

Kemik erimesini durdurur

Limonsuyunun içinde bulunan C vitamini, vücudun kalsiyumu absorbe etmesine ve dolayısı ile kemik erimesi ile savaşmaya yardımcı oluyor.

Limon suyu harika bir idrar söktürücüdür

Vücudu temizleyip, toksinlerden kolayca arındırılmasını sağlar. Bu sayede idrar yolunuz sağlığını korur.

Limon suyu sindirime yardımcıdır

Taze limonsuyu, böbrekleri ve sindirim sistemini temizliyor. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı oluyor.

Limon suyu cildinizi temizler

C vitamini, kırışıklığınıza ve siyah noktalarınıza iyi gelir.Kandaki toksinleri temizler. Sabahları içtiğiniz ılık suyun etkisini arttırmak adına, limonsuyunu doğrudan cildinize de sürebilirsiniz.

Limon PH Alkali seviyesini dengeler

Kronik hastalıklarla savaşmak için vücuttaki alkalin dengesini korumak çok önemlidir. Limon,asit içermesine rağmen,tüketildiğinde vücudun alkalize olmasına yardımcı olur.

Limon suyu kanı temizler

Limonsuyu vücudun, kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor.

Limon suyu bağışıklık sisteminizi güçlendirir

C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.

Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir

Limonsuyunun içinde bulunan potasyum, beyne ve sinir hücrelerine yardımcı oluyor. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirip, sinir sistemini sakinleştiriyor. Zihniniz stres altındayken vücudunuz C vitamini kaybeder. Limon, bu vitaminleri geri kazanmanızı sağlar.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü şarkıcı, konser için gitti şehirde gelin arabasının önünü kesti! Ünlü şarkıcı, konser için gitti şehirde gelin arabasının önünü kesti!
Magazin
Güzel oyuncu Bodrum'dan sonra İstanbul'da! Başörtüsüyle poz verdi! Güzel oyuncu Bodrum'dan sonra İstanbul'da! Başörtüsüyle poz verdi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler şoke oldu!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler şoke oldu!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat hayranlarını uyardı: Sakin olun!
Mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat hayranlarını uyardı: Sakin olun!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Aslı Enver, makyajsız pozunu paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi!
Aslı Enver, makyajsız pozunu paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi!
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Önceki Haberler
Parmak ısırtan tat: İzmir bomba tatlısı
Parmak ısırtan tat: İzmir bomba tatlısı
Karşı koyulmaz lezzet: Hıngal mantı
Karşı koyulmaz lezzet: Hıngal mantı
Şeyma eğlencenin dozunu kaçırdı! Polis kapısına dayandı!
Şeyma eğlencenin dozunu kaçırdı! Polis kapısına dayandı!
Sürekli yemeniz gereken 6 müthiş yeşillik!
Sürekli yemeniz gereken 6 müthiş yeşillik!
Acun ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı!
Acun ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı!
Serdar aşka geldi! Barıştığı sevgilisine övgüler yağdırdı!
Serdar aşka geldi! Barıştığı sevgilisine övgüler yağdırdı!
8 adımda mükemmel sabah cilt bakım rutini!
8 adımda mükemmel sabah cilt bakım rutini!
Pınar Altuğ takipçisinden gelen yoruma açtı ağzını yumdu gözünü!
Pınar Altuğ takipçisinden gelen yoruma açtı ağzını yumdu gözünü!
Yorumlar