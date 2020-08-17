Limon suyunun faydaları neler kemik erimesini durduruyor!

Sabah aç karnına içildiğinde kilo vermeye yardımcı olduğuna inanılan ve bu sebeple sık sık başvurulan bir içecek olan limon suyu sağlık açısından çok faydalı. Limon suyunun bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, kemik erimesine; cilt güzelliğinden, kanın temizlenmesine yararları saymakla bitmiyor. Gelin limon suyunun faydalarına yakından bakalım...

Kemik erimesini durdurur

Limonsuyunun içinde bulunan C vitamini, vücudun kalsiyumu absorbe etmesine ve dolayısı ile kemik erimesi ile savaşmaya yardımcı oluyor.

Limon suyu harika bir idrar söktürücüdür

Vücudu temizleyip, toksinlerden kolayca arındırılmasını sağlar. Bu sayede idrar yolunuz sağlığını korur.

Limon suyu sindirime yardımcıdır

Taze limonsuyu, böbrekleri ve sindirim sistemini temizliyor. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı oluyor.

Limon suyu cildinizi temizler

C vitamini, kırışıklığınıza ve siyah noktalarınıza iyi gelir.Kandaki toksinleri temizler. Sabahları içtiğiniz ılık suyun etkisini arttırmak adına, limonsuyunu doğrudan cildinize de sürebilirsiniz.

Limon PH Alkali seviyesini dengeler

Kronik hastalıklarla savaşmak için vücuttaki alkalin dengesini korumak çok önemlidir. Limon,asit içermesine rağmen,tüketildiğinde vücudun alkalize olmasına yardımcı olur.

Limon suyu kanı temizler

Limonsuyu vücudun, kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor.

Limon suyu bağışıklık sisteminizi güçlendirir

C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.

Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir

Limonsuyunun içinde bulunan potasyum, beyne ve sinir hücrelerine yardımcı oluyor. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirip, sinir sistemini sakinleştiriyor. Zihniniz stres altındayken vücudunuz C vitamini kaybeder. Limon, bu vitaminleri geri kazanmanızı sağlar.