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Hıngal mantı nasıl yapılır bu lezzete karşı koyamayacaksınız!

Hıngal mantı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Erzurum-Kars yöresinin olmazsa olmaz yemeği hıngal mantı tarifini sizin için hazırladık! İşte tarifi...

Hıngal mantı nasıl yapılır bu lezzete karşı koyamayacaksınız!
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Metez ve çerkez mantısı olarak da bilinen hıngal mantısı, diğer mantılara göre daha büyük boyutlarda yapılmaktadır. Erzurum yöresine ait tatlardan olan hıngal mantı, Sivas'ta da çok yapılmaktadır. Hıngal mantısı patatesli, kıymalı ya da sade olarak tüketilmektedir. Elmaelma.com okuyucuları için hıngal mantının kıymalı versiyonunu paylaştık. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

2 su bardağı su
3 yumurta
1,5 tatlı kaşığı tuz
5-6 su bardağı kadar un (Sert bir hamur haline gelenine kadar un ekleyin.)

İç harcı için;

Yarım kilo kıyma
2 tane ince doğranmış soğan
Bir tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
Pul biber

Hazırlanışı:

Hamuru için tüm malzemeyi sert bir hamur haline gelene kadar yoğurun. Üzerine nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlenmeye bırakın. İç malzemesi için tüm malzemeyi rondoda çekin. Daha sonra yarım saat dinlendirdiğiniz hamuru oklava yardımı ile açın. Su bardağı ile yuvarlak şekillerde kesin. Elinize alıp ortasına 1 yemek kaşığı hazırladığınız iç harçtan koyup, iki parmağınızı kullanarak sağ ve sol kenarlarından kıvırın. Dilerseniz poğaça gibi kapatabilir ya da kare kesip üçken şekil verebilirsiniz. Daha sonra tuzlu suda haşlayın. Sarımsaklı yoğurtla ve tereyağlı sos ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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